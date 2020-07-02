11 yolcuya karantina

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs, dünden itibaren dışa açıldı, hava ve deniz yoluyla girişler başladı.

Covid-19 salgını önlemleri çerçevesinde 3 aydır tarifeli seferlere kapalı olan Ercan Havalimanı’na ilk uçuş sabaha karşı 02.20’de, ikinci uçuş ise 08.00’de gerçekleşti.

İlk uçuşu yapan THY, İstanbul’dan 180 yolcu getirdi.

Ercan’a inen ikinci uçak Pegasus da yine İstanbul’dan 211 yolcu getirirken, yanlarında PCR testi sonuçlarını getiren yolculara havaalanında ikinci bir test daha yapıldı.

Yolcular, PCR testi yapıldıktan sonra, sonuçlar çıkıncaya kadar izole kalacaklarına dair taahhütname imzalayıp, alandan ayrıldı.

İlk uçakla gelen, riskli ülkeler arasında yer alan C grubunda olan 11 kişi ise karantinaya alındı.

Gemi seferleri de başladı

Hava yoluyla ulaşımın yanı sıra gemi seferleri de başladı. Türkiye’nin Mersin iline bağlı Taşucu'ndan kalkan iki yolcu gemisi dün sabah Girne Turizm Limanı’na geldi. Filo ve Akgünler Denizcilik’e ait iki gemi toplam 181 yolcu getirdi. Görevliler gelen yolcuların sosyal mesafeyi koruması için sürekli uyarılarda bulundu. Yolcular önce sıcaklık ölçümü için termal kameradan geçirildi.

Yolcular sırayla gümrük işlemine alındı, daha sonra PCR testi yapıldı.

Gemi seferlerinde de hava yolu ulaşımın da olduğu gibi Türkiye’den gelişlerde karantina olmayacak, çifte PCR testi uygulanacak. Yolcular hem Türkiye’de hem de limana girişte PCR testi yapacak. Yolcular limanda PCR testinin ardından ülkeye giriş yapacak.

Risk grubunda bulunan ‘C’ grubundaki ülkelerden gelenler ise 14 gün karantinada kalacak.

75 yolcu zorunluluğu

Bu arada gemi başına günlük 75’er yolcu taşıma sınırlaması getirildi. KKTC’den sefer yapan Akgünler Turizm günde bir feribot ve yolcu talebine göre bir de deniz otobüsü ile sefer yaparken, limandan günde toplam 150 yolcu giriş yapabilecek.

Deniz ulaşımı da sadece Girne Limanı’nda yapılacak. Gazimağusa Limanı’ndan yolcu taşıması yapılmasına henüz izin verilmezken, ilerleyen günlerde durum yeniden değerlendirilecek.



Bir pozitif vaka

Öte yandan ülkeye gelen yolculardan bazılarının PCR testi sonuçları belli oldu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan 803 testten 434'ünün sonuçlandığını ve deniz yoluyla gelen yolcular arasından bir Covid-19 vakası tespit edildiğini açıkladı. Pilli, 369 test üzerinde çalışma yapılmaya devam edildiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 1 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili yazılı açıklamalarda bulundu. Son 24 saat içerisinde yapılan toplam test sayısının 803 olduğunu kaydetti.

Pilli, şöyle devam etti:

"Son 24 saat içerisinde yapılan 803 testten 434 test sonuçlanmıştır. 369 test sonucu üzerinde çalışma yapılmaya devam edilmektedir.

434 test deniz yolu ile gelen yolcular ve KKTC'den yurt dışına giden yolculara yapılmış olan testlerdir. 369 test ise henüz sonuçlanmamış ve havayolu ile ülkemize gelen yolculara yapılmıştır.

Deniz yoluyla gelen yolcular arasında 1 pozitif vaka tespit edilmiştir. Bu vaka sağlık personeli tarafından alınarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi karantina bölümüne müşahede altında alınmıştır.

Yapılan çalışmaların ardından vakanın temaslıları tespit edilmiş olup, temaslılar Sağlık Bakanlığı tarafından karantina otellerinde gözetim altına alınacaktır."

Giriş şartları

KKTC vatandaşı olsun veya olmasın Türkiye'den gelecek yolcular, gelmeden önce 72 saat içinde ve diğeri de KKTC' ye giriş noktalarında olacak şekilde çifte PCR testi uygulamasına tabi tutulacak.

Yolcular, Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı taahhütnameyi imzalamadan alandan ayrılamayacak.

Taahhütnameye göre, PCR testi negatif çıkana kadar halk arasına karışamayacak.

“C” grubundaki riskli ülkelerden gelen veya 14 gün içerisinde bu ülkelerde bulunan yolcular ise 14 gün karantinada kalmak koşuluyla ülkeye gelebilecek.

Öte yandan “A” ve “B” grubundan gelecek yolcuların, muhacerete bilgi vermesi gerekiyor.