Yemek yapmadı diye arkadaşının kafasında şişe kırdı!

Suna ERDEN

Girne’de aynı restoranda çalışan garson ile aşçının kavgası kanlı bitti. Garson Ümit Cifcifli, kendisine yemek yapmadığı gerekçesiyle tartıştığı Mujeeb Ul Hassan'ın önce boğazını sıktı, ardından cam su şişesini kafasına vurup ciddi şekilde darp etti. Hızını alamayan zanlı, kafasına vurup kırdığı cam şişeyle Hassan’a saldırmaya devam edip, elini ve kolunu kesti.

Olayın ardından tutuklanan zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, olayın önceki gün saat 14.00 sıralarında Girne’de 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Hellim Cafe Restoranda meydana geldiğini ifade etti.

Polis, restoranda garson olarak çalışan Ümit Cifcifli'nin kendisine yemek yapmadığı için tartıştığı aşçı Mujeeb Ul Hassan'ın boğazını elleriyle sıkıp camdan su şişesini kafasına vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis, zanlının daha sonra kırılan su şişesini Hassan’a doğru sallayıp, sol elinde 4 santim ve sağ kolunda ise bir santim kesi oluşmasına neden olduğunu aktardı.

Şikayet geri çekildi

Olayın ardından zanlının tutuklandığını kaydeden polis, Mujeeb Ul Hassan'ın şikâyetini geri çektiğini, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, bir kefilin 75 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.