Ehliyetsiz olduğu anlaşıldı

Lapta'da dün iki aracın karıştığı kaza hasarla sonuçlanırken, 43 yaşındaki ehliyetsiz sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; kaza dün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Mehmet Akif Sokak üzerinde, yönetimindeki FE 220 plakalı araç ile doğu istikametine doğru dikkatsizce seyreden Serdar Özdemir, kavşakta durmadan Şht. Muammer Karaağaç Caddesi'ne giriş yaptı. Sürücü o esnada cadde üzerinde güney istikametine doğru seyreden Ahmad Hamed Marar (E-59) yönetimindeki US 313 plakalı aracın önünü tıkayarak çarpışmanın yaşanmasına neden oldu.

Yürütülen soruşturma kapsamında FE 220 plakalı araç sürücüsü Serdar Özdemir'in, sürüş ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Sürücü tutuklanarak, hakkında yasal işlem başlatıldı.

