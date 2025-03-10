117’si sürat, 13’ü alkol

Ülke genelindeki denetimlerini sürdüren polis, trafik kurallarını ihlal eden 299 sürücü hakkında yasal işlem başlattı. Sürat, yine ilk sıradaki trafik suçu oldu. Rapor edilen 299 sürücüden 117’si sürat suçu işlerken, 13’ü alkollü yakalandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; önceki gün ülke genelinde kontrol edilen bin 801 araç sürücüsünden 299’u hakkında yasal işlem yapıldı. 23 araç trafikten men edilirken, bir sürücü de tutuklandı.

299 sürücüden 117’si süratli, 13’ü alkollü, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmaktan rapor edildi.

38 sürücünün cep telefonu kullandığı, 25’inin emniyet kemersiz, 12’sinin seyrüsefer ruhsatsız, 4’ünün muayenesiz, 6’sının sigortasız araç kullandığı tespit edildi.

Bir sürücü trafik ışıklarına uymamaktan, 80 sürücü de diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Alkollü sürücü tutuklandı

Öte yandan dün sabahın ilk saatlerinde Vadili-Akdoğan ana yolunun 5-6’ncı kilometreleri arasında, yönetimindeki FA 006 plakalı araçla 203 miligram alkollü içki tesiri altında Akdoğan’a seyreden Enes Şahan (E-19) direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı.

Şahan’ın aracı çevre duvarına çarptıktan sonra takla atıp tekerlekleri üzerinde durdu. Kazada yaralanan olmazken, sürücü Enes Şahan tutuklandı.

