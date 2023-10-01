Tarıma katkı sağlayacak

Emir ERTORUN

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Üretme Çiftlikleri’nin (DÜÇ) birlikte yürüttüğü “Yemlik Dane Mısır Üretim Projesi” kapsamında ilk hasat dün yapıldı.

Paşaköy’de yer alan mısır tarlasında ilk hasadı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’un kullandığı biçerdöverle, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu birlikte yaptı. Çıkan hasadı ise Feyzioğlu kamyona boşalttı.

Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş, proje ile ülkede verimliliği yüksek tohumları belirleyip, ileriki yıllarda bölgeye sulamanın da gelmesiyle girdi maliyeti düşük, sağlıklı ürünleri belirlemek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bu çerçevede dane mısır üretip hasadını yaptıklarını, amaçlarının ülkede hayvancılığın daha sürdürülebilir bir şekilde yapılması olduğunu ifade eden Çavuş, TIKA’ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Büyükelçi Feyzioğlu da, “Tarım ve hayvancılık emin ellerde” diyerek, “KKTC refah toplumu olmak zorunda, olabilmesinin yolu da tarım ve tarıma dayalı sanayiden geçiyor” ifadelerini kullandı.

Tarımın öneminin dünyada arttığını, hedefin; KKTC’yi kendi tarımsal üretimiyle kendine yetmesini sağlamak ve ihracat yapmak olduğunu ifade eden Feyzioğlu, su projesinin bölgeye gelmesiyle de tarımsal üretime destek verileceğini, tarımsal amaçlı suyun Güzelyurt’un ardından 3 yıl içinde Mesarya’ya da geleceğini söyledi.

