Panik havası

Sosyal Sigortalara Müdürlüğü’nün yaptığı şikayet üzerine 13 Eylül 2023 tarihinde başlatılan sahte reçete soruşturması büyük panik yarattı.

Soruşturma kapsamında 5 doktor,7 eczacı ve çeşitli meslek guruplarından toplam 17 kişi tutuklanırken, paniğe kapılanlar küpürsüz ilaçları çöpe atmaya devam ediyor.

Lefkoşa’da önceki gece çöpe atılmış 5 torba daha ilaç bulunurken, emareler polise teslim edildi. Gemikonağı’nda 25 Eylül’de boş binada ele geçirilen 269 bin TL değerindeki 26 torba küpürsüz ilaç ve Haspolat’ta 28 Eylül’de çöpe atılmış halde bulunan 11 torba ilacın ardından Lefkoşa Türk Belediyesi ekipleri, tarafından fark edilen ilaçların kim veya kimler tarafından çöpe atıldığı araştırılıyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

5 torba daha ilaç bulunduğunu ve polise teslim edildiğini duyurdu.

Harmancı'nın paylaşımı şöyle:

" Lefkoşa Türk Belediyesi temizlik şubesi ekipleri tarafından bir ana cadde üzerinde çöp konteyneri içerisinde 3 büyük iki de küçük torba bir kapağı kesilmiş ilaç tespit edilmiş ve polisimize teslim edilmiştir."