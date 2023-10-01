Halka söz verdi

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Dikmen, Taşkent ve Güngör halkıyla UBP Dikmen Lokali’nde bir araya geldi. Üstel, ziyaret ettiği bölgelerdeki altyapı başta olmak üzere tüm sorunları çözeceklerini söyledi.

Üstel’e Eşi Zerrin Üstel, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Girne İlçe Başkanı Bülent Kutay ve partililer eşlik etti.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel de, bereketli bir günde, bölge halkıyla buluşmaktan çok mutlu olduklarını söyledi, yoğun ilgi ve desteği için yürekten teşekkür etti.

Her bölgede kendilerine yönelik ilginin, ülkeye hizmet sorumluluğunu daha da artırdığını belirten Üstel, vatandaşa verdikleri sözleri yerine getirmeye devam edeceklerini, halkın rahat olması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Üstel, hükümet icraatlarını anlatırken, halkın refah ve huzuru için ülke kalkınma planlarının öncelikleri olduğunu kaydetti.

İstikrarı sağlayacağız

Hükümete geldikleri günden beri istikrarı sağlayacaklarını ifade ettiklerini belirten Başbakan Üstel, yapamayacakları hiçbir projeyi ortaya koymadıklarını vurguladı.

Kırsal kesim arsalarını gençlerle buluşturmaya devam edeceklerini aktaran Üstel, bütün dağıtılan kırsal kesim arsalarının yol, su, elektrik altyapılarının yüzde 60’ını tamamladıklarını ve geriye kalan yüzde 40’ını ise aşama aşama ihaleye çıkıp yapmayı sürdüreceklerini söyledi.

Başbakan Üstel, “ Dikmen’de kırsal kesim arsalarındaki su yol elektrik sorunu, en geç bir ay içinde ortadan kalkacak” dedi.

Ünal Üstel Taşkent - Haspolat arasındaki yolu kısa zamanda tamamlayacaklarını da açıkladı.

Planlamamızı yaptık

Hükümetin ekonomi konusundaki çalışmalarını da anlatan Üstel, muhalefetin göç yasası dediği 47/2010 sayılı yasa ile kamuya girenlerin maaş mağduriyetini gidermek için çalışmaları sürdüklerini ifade etti.

Hayat pahalılığı artışlarını DPÖ verilerine göre harfiyen uygulamaya devam edeceklerini kaydeden Başbakan Üstel, “Ekonominin çarklarını çevirirken, 2024 yılını, insanımızın daha rahat, daha huzur içinde geçirmesi, hayat pahalılığından çok daha az etkilenmesi için planlamamızı yaptık” şeklinde konuştu

2024, 2023’ten daha güzel olacak

Ercan Havalimanı’nı ülkeye kazandırdıklarını hatırlatan Üstel , “Şimdi sıra ülkeye daha fazla insan, turist ve uçak getirmekte… Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Tekrar ediyorum. 2024, 2023’ten daha güzel olacak” dedi.

Acil yasalar ele alınacak

Cumhuriyet Meclisi’nin Pazartesi günü yeni dönem çalışmalarına başlayacağını da kaydeden Üstel , “Ülkemizin acil ihtiyacı olan yasaları tek tek Cumhuriyet Meclisimizden geçireceğiz” diye konuştu.

Ülkesel kalkınma için planlamanın önemine vurgu yapan Üstel, “ Dünya yeniden şekil alırken, Türkiye, KKTC’yi tanıtmak için var gücüyle çalışırken, bizler de devletimizi yeni dünya düzenine göre ve çağdaş değerler ışığında geleceğe hazırlayacağız. Kararlılıkla, istikrarla, var gücümüzle çalışacağız ve sizden aldığımız güçle 2027 Yılına kadar ülkenin bütün sorunlarını tek tek çözeceğiz, ülkemizi daha güzel günlere taşıyacağız” diye konuştu.