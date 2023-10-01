13 yaşındaki çocuk ile cinsel ilişki

Girne’de daha önce benzeri görülmemiş bir olay mahkemeye yansıdı.

Alsancak'ta yaşayan E.B. isimli 34 yaşındaki kadın, bin 800 TL para karşılığında 13 yaşındaki erkek çocuğuyla cinsel birliktelik yaşadı.

Birkaç kez 13 yaşındaki çocukla para karşılığında birlikte olan E.B. önceki gün şikayet üzerine tutuklandı.

Olayın, 13 yaşındaki çocuğun annesinin evden sürekli para eksildiğini fark etmesi, oğluna paraları ne yaptığını sorması üzerine ortaya çıktığı öğrenildi.

Hakkında ‘16 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı’ suçundan soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 2023 yılı Nisan ve Eylül ayları içerisinde 13 yaşındaki çocuk ile bin 800 TL karşılığında cinsel ilişkiye girdiğini belirtti.

Polis memur, şikayetin 29 Eylül 2023 tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün mahkeme emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının ifadesinde çocuğun yaşını bilmediğini ve böyle bir olay yaşadığını itiraf ettiğini mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini, çocuğun sosyal hizmetler görevlileri yardımı ile ifadesinin alınacağını belirten polis, zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.