Güney Kıbrıs’a, kara kapılarından ve Yunanistan üzerinden Türk kerestesi ithal edildiğini yazan Fileleftheros gazetesi, bunun Türk ekonomisine destek anlamına geldiğini savundu ve rahatsızlığını dile getirdi.

Fileleftheros haberini, bir arkadaşının aldığı apartman dairesinde, Türkiye menşeli ahşap malzeme kullanıldığını saptayan bir Rum tarafından yapılan şikâyete ve Bursa ile Adana’da faaliyet gösteren Türk şirketlerinin ihracat belgelerinin çekilmiş fotoğraflarına dayandırdı.

Rum ithalatçıların, keresteleri, üretici firmanın Türk olduğunu bile bile aldıklarını ve depolarında istiflediğini, böylece Türk ekonomisine katkı sağladığını savunan gazete, bu ürünlerin Güney Kıbrıs’a, Yeşil Hat Tüzüğü aracılığıyla KKTC’den ve Yunanistan’dan ulaştığını yazdı.

Gazete, durumu bilgisine getirdiği Rum Gümrüğü’nden, Türkiye’den AB’ye ilk giriş noktası olarak Yunanistan’a gönderilen ürünün Yunan Gümrüğü tarafından kontrol edilerek ülkeye alındığını ve bu noktadan sonra Güney Kıbrıs da dâhil bütün Avrupa Birliği ülkelerine yasal şekilde gönderildiği bilgisi aldığını yazdı.

Habere göre Rum Gümrük yetkilisi Fileleftheros’a ayrıca, kara kapılarında gerekli bütün kontrollerin yapıldığı vurgusuyla, ürünlerin Yeşil Hat Tüzüğü’nün gerektirdiği gibi Kıbrıs Türk Ticaret Odası belgesi eşliğinde ithal edildiğini söyledi.

Gazete Rum İthalatçılar-Kereste ve İnşaat Malzemesi Tüccarları Derneği’nin, KKTC’de melamin, MDF, sunta, kontrplak, kaplama gibi kereste ürünlerinin işlendiği (yarı imal) sektörler bulunmuyor olması nedeniyle KKTC’de üretilmeyip ithal edilmiş olabilecek bu ürünlerin kara kapılarından Güney’e ihracının “kaçakçılık olduğu” iddiasıyla şikâyetçi olduğunu ve önlem alınmasını istediğini belirtti.