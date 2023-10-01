Osman da kelepçelendi

Polis, aldığı ihbar üzerine Lefkoşa’nın Kermiya bölgesinde seyir halinde olan Osman Keteni’nin aracında arama yaptı. Yaptığı aramada 14 torba Avakado meyvesi bulan polis, zanlıyı tutuklayarak, dün gümrüksüz mal tasarrufu suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada olgular aktarıldı.

Polis memuru,29 Eylül 2023 tarihinde, saat 23.00 sıralarında Kermiya bölgesinde, zanlının kullanımındaki Van araçta yapılan kontrolde, Güney Kıbrıs’tan izinsiz olarak KKTC’ye ithal edildiği tespit edilen toplam 700 kilo gümrüğe beyan edilmemiş Avakado meyvesi bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti. Alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis memuru, soruşturma amaçlı zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ise, “55 yaşındayım, bu yaşta suç işleyecek değilim. Sadece yasak olduğunu bilmiyordum” iddiasında bulundu.

Talebi değerlendiren mahkeme, zanlı hakkında talep edilen 2 günlük süreyi onayladı.

