Kafasını kesip torbaya koydu

Suna ERDEN

Yedidalga'da gece yarısı bir şahsın ağılına giren Pakistanlı Zanh Amir Javed, bir kuzunun boğazını kesip, torbaya koyup çaldı.

Zanlı, sırtında torbayla yolda yürürken, çevre sakini Umut şen tarafından fark edildi.

Bölgede serası bulunan Şen, zanlının hırsız olduğundan şüphelenip, “Kimsin ne yapıyorsun” diye sordu. Zanlı bu esnada Şen’e bıçakla saldırıp, elinden yaraladı, kuzuyu da olay yerine atıp kaçtı.

Meydana gelen olayın ardından polis, zanlıyı evinde tespit ederek, dün mahkemeye çıkardı.

Olguları aktaran polis, zanlının 29 Eylül 2023 tarihinde saat 23.00 sıralarında I.T.’ye ait ağıla girdiğini, 43 kilo ağırlığındaki kuzuyu boğazını kesip, çaldıktan sonra tasarrufundaki torbaya koyarak, olay yerinden ayrıldığını söyledi.

Polis, zanlının torbayla yolda yürürken, I.T.’nin koşmuşu ve sera sahibi olan Umut Şen tarafından fark edildiğini söyledi. Polis, Şen’in zanlının seradan bir şey çaldığını düşünerek, taşıdığı şeyin ne olduğunu sorduğunu ifade etti.

Polis memuru, zanlının bu esnada tasarrufunda bulundurduğu bıçakla Şen’e saldırdığını, sol elinden yaralanmasına neden olduğunu belirtti. Polis, zanlının çaldığı kuzuyu olay yerine atarak, kaçtığını ifade etti.

Kanlı çizme ve kıyafet bulundu

Polis memuru, olayın ardından soruşturma başlatıldığını, zanlının evinde tespit edilerek, tutuklandığını açıkladı. Polis, 6 bin lira değerindeki kuzunun ve bıçağın emare alındığını,zanlının evinde yapılan aramada çaldığı kuzuyu sarmış olduğu naylon poşete benzeri iki adet poşet ile olay esnasında giydiği düşünülen kanlı çizmeler ve kıyafet bulunduğunu söyledi.

Soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı, suçsuz olduğunu iddia ederek, “Evde uyuyordum, polise gelip ben aldı” dedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.