Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Genel Müdürlüğü Kaynaklar, Koordinasyon ve Yardım Programı Müdürü Judit Roza “hellimin, mini bir yeniden birleşme laboratuvarı olduğunu” söyledi.

Alithia’nın haberine göre, Lefkoşa’nın Rum kesiminde düzenlenen 4’üncü Kıbrıs Forumu’na çevrimiçi olarak katılan Roza, Avrupa Komisyonu’nun, Kıbrıslı Türklerin, hellimin menşe ismi korumalı (MİK) ürün olarak tescillenmesinden faydalanabilmesi için sıkı çalıştığını söyledi.

Roza yaklaşımlarının, “Kıbrıslı Türklere Avrupa Birliğinin avantajlarından somut bir örnek sunarak yeniden birleşmeyi ileri götürmek” olduğunu ancak buna AB standardına uymak gibi bir yükümlülüğün de eşlik ettiğini söyledi. Roza “hellim mini bir yeniden birleşme laboratuvarıdır” dedi ve “yapıcı işbirliklerinden” dolayı ilgili Rum makamlarına teşekkür etti.

Judit Roza “Kıbrıs Türk toplumu konuyu kucakladı ve AB standartlarının gereklerini yerine getirmek için çalışıyor. Çoğu üretici MİK işareti aldı ya da alma yolunda. Hedefimiz, 2024’te Yeşil Hat üzerinden hellim ticareti yapıldığını görmek” ifadelerini kullandı. “Avrupa Birliği ve Avrupa Komisyonu yeniden birleşmeyi toplumlar arası çözüm görüşmeleri, yardım programı ve Yeşil Hat üzerinden ticaret düzeylerinde kolaylaştırıyor” dedi.

AB’nin 2006’dan beri Kıbrıs Türk toplumuna verdiklerini de sıralayan Roza “şu anda ilk iki toplumlu güneş enerjisi santralinin kurulmasına destek veriyoruz. 30-50 megavat elektrik enerjisi üretmesi öngörülen bu santral bir pilot projeden fazlası olacak. Hayata geçirilmesi halinde Ada’da yeşil dönüşümün başlamasını umuyoruz” dedi.

Güneyde yasadışı süt tozu kullanılıyor

Haravgi, Rum Meclisi Tarım Komitesi Başkanı Akel Milletvekili Yannakis Gavriil’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e mektup göndererek, MİK ürün olarak tescil edilen hellim ile ilgili geçiş anlaşmasının uygulanması için gerekli önlemleri almasını istediğini bildirdi.

Habere göre hellim dosyasının Avrupa Komisyonu’na 2014’te sunulduğunu, standartlara tam uygun üretime 2024’te geçileceği şartıyla 2021’de MİK ürün olarak tescil edildiğini hatırlatan Gavriil , Temmuz 2022’de tüm paydaşlar ile bir ara anlaşma imzalandığını ancak buna rağmen bu anlaşmanın çoğu hükmüne uyulmadığını kaydetti.

Gavriil son bir yıl içerisinde hellim üretiminde yasadışı olarak süt tozu kullanıldığının saptandığını, bunun da Rum makamlarının gerekli denetlemeleri yapamadığını gösterdiğini belirterek “anlaşmanın ihlali, ürün tescili açısından çok ciddi tehlikelere gebe. MİK standardının tam uygulanmasına sadece 10 ay kalmışken yasadışı olarak süt tozu kullanılması, halen çok ciddi sorunları bulunan ve desteklenmesi gereken hayvan besiciliğinin ekonomik sürdürülebilirliğine çok ciddi zarar verir” vurgusunu yaptı.

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2023, 00:35