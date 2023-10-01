Esnaf dertli

Ömer KADİROĞLU

Yaz tatili sonrasında okulların açılmasıyla birlikte, aileler tüm harcamalarını çocuklara yönlendirdi. Çarşısının en durgun dönemini geçirdiğini belirten esnaf, işlerdeki azalmanın en önemli nedenlerden birinin dar ve sabit gelirli vatandaşların gelirlerindeki azalma olduğuna dikkat çekiyor.

“Halkın alım gücü düştü. İnsanlar ancak da karınlarını doyurmaya ve çocukların okul ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor” diyen işletme sahipleri, yaşanan koşullar yüzünden dükkan kirası ve elektrik giderlerini karşılamakta zorlandıklarını belirtiyor.

Ne dediler?..

Huri Bavik

“Satışlarımız okulların açılması ile birlikte biraz düştü. Çocukların okul masrafları da arttı ve aileler önceliği okul masraflarına verince işlerimizde bir durgunluk oldu. Kampanyalarımız ve sezon sonu indirimlerimizle işlerimizi yürütüyoruz. 2023 yaz sezonu bizim için çok iyi bir sezon oldu. Pandemi nedeniyle düğün yapamayanların düğünlerini yapması ile iyi bir yaz sezonu geçirdik. Yeni sezon ceketlerin fiyatı bin 500 veya 3 bin TL arasında değişiyor. İnsanların alım gücünün düşmüş olmasını göz önünde bulundurarak kampanyalar ve fiyat aralıkları belirliyoruz. Yeni sezonda da yine her bütçeye uygun ürünler için çalışmalarımız sürüyor.”

Havva Türkkal

“Yaz sezonunu beklediğimden kötü geçirdim. Kampanyalar yapsak da genelde tatil sezonu olduğu için beklediğimden kötü geçti. Yeni sezonda da kampanyalarla müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz. Yeni sezon gömleklerimiz 350-550 arası, pantolonlar 300-600 ve ceketlerimiz 800-1000 arası değişiyor.”

Ali İhsan Çevik

Okulların açılmasından dolayı işler durgun gidiyor. Herkes okullara ve çocuklarının okul ihtiyaçlarına odaklandı. Gerek okul ücretleri gerekse kırtasiye masraflarının artması nedeniyle aileler harcamalarını okullara yönlendirdi. Yaz sezonuna baktığımız zaman hareketli bir sezondu ancak eskiden yaşadığımız yoğunluk yaşanmadı. Müşterilerin alışveriş yapabilmesi için kendi karlarımızı minimuma indirerek çarkı döndürmeye çalışıyoruz. Kampanyalarla da işlerimizi yürütmeye çalışıyoruz. Yeni sezona da hem kampanyalarımız hem ciddi indirimlerimiz hem de yenilenen ürünlerimizle hazırlandık ve yine halkın cebini düşünerek hareket ediyoruz.”

Mustafa Yüksekbaş

“İşlerimiz şu anda durgun. Bu durgunluğun nedeni insanların alım gücünün düşmesine, hayat pahalılığına, ekonomik kriz ve dövizdeki çalkalanmaya ayrıca okulların açılmasına bağlıyorum. Okul masrafları da üçe- dörde katlandı ve insanlar ne yapacağını bilemiyor. Piyasa şu anda çok kötü durumdadır. Yaz sezonu iyiydi. Özellikle İngiltere’den gelenler ve düğünler sayesinde iyi işler yaptık ancak bunun sürekliliği önemlidir. Öte yandan Vakıflar İdaresi bin veya 2 bin lira ödenen kiraları 15 bin liraya çıkarıldı ve bu da bizleri zora sokuyor. Yeni sezonda beklentim artık yetkililerin insanların alım gücünü arttıracak çalışmalar yapmasıdır.”

Ayfer Altuncuoğlu

“İşlerimiz şu anda okulların açılması ile birlikte çok durgunlaştı. İnsanlar okul masraflarına ağırlık verdiği için diğer şeylerden vazgeçti. Yaz sezonuna baktığımızda da geçtiğimiz yıla göre daha kötü bir yıl geçirdik. Elektrik, kira ve ürün fiyatlarındaki artış nedeniyle alım gücünü kaybeden vatandaş eskisi gibi alışveriş yapamıyor. Ayrıca turistlerin de beklenildiği gibi gelmemesi nedeniyle bu yıl istediğimiz gibi olmadı. Yeni sezona henüz hazırlanamadım çünkü para toplayamadım. Ekim ayında alışverişe gideceğim. Yeni sezonda fiyat aralıklarının ne olacağını bilemiyorum çünkü gümrükler yüzde 150 arttı, döviz yükseldi. Türkiye’den t-shirtleri 10-15 dolardan alıyoruz ve bu yıl ne ile karşılaşacağımızı bilemiyorum.”