Polis engel oldu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da aldığı bir ihbarı değerlendiren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, düzenlediği operasyon sonucu 8 adet uyuşturucu içeren A4 kağıdı ele geçirdi. Operasyon kapsamında Osman Özbayır ile Dilek Şimşek tutuklandı. Zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, olgular aktarıldı.

Dilek Şimşek’in ise elindeki uyuşturuculu kağıt parçalarından 3 tanesini yere, 2 tanesini ise ağzına atarak yutmaya çalıştığı açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy, 29 Eylül 2023 tarihinde, zanlıların birlikte kaldıkları ev içerisinde uyuşturucu madde olduğuna ve satışını yaptıklarına dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, aynı gün saat 19.00’da konu adrese gittiklerini belirtti.

Hüseyin Özdesoy, zanlıların eve geldikleri esnada tespit edildiğini; Osman Özbayır’ın, polisi farketmesiyle elinde bulundurduğu sigara paketini yere attığını, Dilek Şimçek’in ise elindeki kağıt parçalarından 3 tanesini yere, 2 tanesini ise ağzına atarak yutmaya çalıştığını açıkladı.

Polis, makul güç kullanılarak Şimşek’in ağzına attığı 2 kağıt parçasının zorla emare alındığını açıkladı. Polis, Özbayır’ın yere attığı sigara paketinde de 2 adet uyuşturuculu A4 kağıdı ele geçirildiğini bildirdi.

Polis zanlıların evinde yapılan arama sonucunda, salonda 3 adet uyuşturuculu a4 kağıdı bulunduğunu ve yine uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 6 bin 890 TL paraya el konduğunu açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.