İş birliğini geliştirin

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, adadaki tüm vatandaşların insan haklarından eşit şekilde faydalanmasını sağlamak amacıyla Kıbrıs'taki taraflara diyalog ve iş birliklerini geliştirme çağrısında bulundu.

Türk, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 52. Oturumu kapsamında Kıbrıs raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kıbrıs'taki mevcut durumun ada genelindeki insanların haklarını etkilemeye devam ettiğini kaydeden Türk, Ukrayna'daki savaş ve Kovid-19 salgınının olumsuz sosyoekonomik etkisinin, ada genelinde ekonomik, sosyal ve kültürel hakları etkilemeye devam ettiğini belirtti.Türk, zorluklara karşın Kıbrıs'ta yaşayan tüm insanların insan haklarını geliştirmek için sürdürülen çabaları takdir ettiğini belirterek, tüm tarafları, adadaki tüm vatandaşların insan haklarından eşit şekilde yararlanmasını, adil, kalıcı ve barışçıl bir çözümü ilerletmek amacıyla diyalog ve iş birliklerini geliştirmeye davet etti.

Çekya'nın BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimî Temsilcisi Büyükelçi Vaclav Balek'in başkanlık ettiği 52. oturum, 4 Nisan'da sona erecek.