Et krizi kapıda

Serdar ŞENGÜL

Kuzey Kıbrıs’ta kilosu 400 lirayı bulan kırmızı et fiyatları dar ve orta gelirli vatandaşın alım gücünü zorlarken, piyasadaki etiketleri belirleyen faktörlerden birinin de havyan ölümleri olduğu belirtildi.

Sağlıksız mandıra koşulları ve soğuk havalardan dolayı özellikle yeni doğan yüzlerce küçükbaş hayvanın öldüğü kaydedildi.

Küçükbaş hayvan doğumlarında kayıp oranının ise yüzde 40’ı bulduğu açıklandı.

Diyalog’a konuşan Veteriner Dairesi Eski Müdürü Nazım Akçaba, hayvan ölümleri nedeniyle her yıl 5 milyon TL’ye yakın bir maddi kayıp oluştuğunu, bunun da et fiyatlarına yansıdığını belirtti.

Veteriner Dairesi Müdürü Arif Sunisi de hayvan ölümlerinin her birinin et fiyatlarını doğrudan etkilediğini dile getirdi.

Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana da “Bu konuda bilinçlendirme çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Ne dediler…?

Nazım Akçaba (Veteriner Dairesi eski Müdürü)

“Her yıl sağlıksız mandıra ve hava şartları nedeniyle keçi-koyun doğumlarında yüzde 40’a varan kayıp yaşanıyor. Burada hem hayvancı hem de devlete bazı görevler düşüyor. İki taraf da bu sorunu çözmek için çalışmalarını hızlandırmalı. Ocak-Şubat aylarında küçükbaş hayvanların doğum yapması kötü sonuçlara neden olabiliyor. Yeni doğmuş narin yavruların soğuk hava ve sağlıksız mandıra şartları birleşince hayatta kalmaları oldukça güçleşiyor. Ancak bizde soğuk aylar olan Ocak-Şubat’ta doğumlar yaptırılıyor. Burada devletin mandıralara, hayvancıya destek olması, hayvancının da bilinçlenmesi gerekiyor. Ülkede 300 bin küçükbaş keçi-koyun olduğunu varsayarsak, her yıl bunlardan 250 bini düzenli yeni yavru veriyor. Ancak bunların neredeyse yarıya yakını ilk bir haftaya girmeden ölüyor. Bu ciddi bir milli servetin kaybı anlamına geliyor. Bugün bir büyükbaşın fiyatı 40 ile 50 bin TL, küçükbaşın ise 3 ile 4 bin TL arasında değişiyor. Kabataslak bir hesap yapılacak olursa, her yıl 5 milyon TL’ye yakın bir maddi kayıp yaşanıyor. Bir an evvel devlet de üzerine düşeni yaparak, hayvancıyı bilinçlendirmeli, daha sağlıklı mandıralar konusunda gerekli destekleri vermelidir.

Arif Sunisi (Veteriner Dairesi Müdürü)

“Ülkemiz genelinde oğlaklarda yavru ölümlerinin başlıca sebepleri doğum planlarının doğru yapılmamasıdır. Ayrıca meydana gelen bu ölümlerin başka bir nedeni hayvancıların mandıra koşullarını doğuma uygun hazırlayamamasıdır. Veteriner Dairesi olarak bize başvuran hayvancıları bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Ancak kötü mandıra koşullarında ve Ocak-Şubat gibi soğuk aylarda doğan küçükbaş yavruları telef oluyor. Bu durum haliyle ülke ekonomisini de olumsuz etkiliyor. Çünkü her yavru ölümü et fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Hayvancıların her mevsimde doğum yaptırmaması gerekiyor. Doğum planlamasını mandıra ve hava koşullarına göre yapması önem arz ediyor.

Gönen Vurana (Hayvancılık Dairesi Müdürü)

“Küçükbaş hayvan yavrularının bakımı oldukça önemli ve hassastır. Bu konuda bilinçlendirme çalışmalarımız sürüyor ancak hayvancıların doğum planlama takvimini kış aylarına getirmesi ölümlere sebebiyet veriyor. Hayvancılık Dairesi olarak hızlı bilinçlendirme çalışmalarımızı başlattık. Hayvancılarında bizlere her an ulaşabileceğini, yaşadıkları zor durumlarda yanlarında olduğumuzu bilmelerini isterim.”

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2023, 11:16