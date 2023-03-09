Fark kapanıyor

KKTC’de kadın nüfusunun yüzde 74,1’i çalışma çağındaki nüfus olan 15-64 yaş grubu içinde yer alırken, istihdam oranı erkeklerde yüzde 49, kadınlarda yüzde 30,4 olarak hesaplandı. Üst kademe yöneticilerinin yüzde 67’si erkeklerden oluşurken, kadınlarda bu oran yüzde 33…

Evlenen çiftlerin sayısı 2020 yılında 951 iken, 2021 yılında bu sayı bin 234’e yükseldi. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2021 yılında binde 3,2 olarak gerçekleşti.

Boşanan çiftlerin sayısı 2020 yılında 841 iken, 2021 yılında bu sayı 895’e yükseldi. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı, 2021 yılında binde 2,3 olarak gerçekleşti.

2023 yılında Meclis’teki kadın milletvekili sayısı 11 kişi ile bugüne kadarki en yüksek temsiliyetine ulaşsa da, bu hem arzu edilen eşit temsilden çok uzak, hem de dünya ortalamasının çok altında kaldı. Belediye meclis üye sayısının da sadece yüzde 25’i kadınlardan oluştu.

Ülkede kadınların suç işleme oranlarının erkeklerden düşük olduğu açıkça görülürken, kadına yönelik şiddet konusu tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de önemli sorunlardan biri… 2022 yılında kadına karşı işlenen toplam 952 suç kayıtlara geçerken, kadınların en çok maruz kaldığı şiddet türünün “darp” olduğu belirlendi.

İstatistik Kurumu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde ülkedeki bazı kadın istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı.

Açıklamada, ilki 2019 yılında olmak üzere istatistiklerin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak basın yolu ve İstatistik Kurumu web sayfasında yayımlanmaya başladığı hatırlatıldı.

Nüfusta da erkekler çoğunlukta

Verilere göre, 2021 yılında kadın nüfusu 178 bin 210 kişi, erkek nüfusu ise 212 bin 535 kişi olarak tahmin edildi. Buna göre, toplam nüfusun yüzde 45,6’sını kadınlar, yüzde 54,4’ünü ise erkekler oluşturdu.

Kadınların daha uzun yaşaması nedeniyle 70 ve daha yukarı yaş grubundan itibaren oranlar kadın nüfus lehine değişti. Kadın nüfusun oranı, 70-74 yaş grubunda yüzde 52 iken, 75 ve üzeri yaş grubunda yüzde 58 olarak hesaplandı.

Kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor

KKTC genelinde doğumda beklenen yaşam süreleri incelendiğinde yıllar itibarı ile sürelerde bir düşüş olduğu görülüyor. Cinsiyet ayrımında ise, hem erkekte hem de kadında düşüş olmasına rağmen ülkede kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor.

Evlenme ve boşanma rakamları…

Evlenen çiftlerin sayısı 2020 yılında 951 iken, 2021 yılında bu sayı bin 234’e yükseldi. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2021 yılında binde 3,2 olarak gerçekleşti.

Boşanan çiftlerin sayısı 2020 yılında 841 iken, 2021 yılında bu sayı 895’e yükseldi. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı, 2021 yılında binde 2,3 olarak gerçekleşti.

Kadınların en çok maruz kaldığı şiddet türü darp

İstatistik Kurumu’nun Polis Genel Müdürlüğü Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’nden derlediği verilere göre, ülkede kadınların en çok maruz kaldığı şiddet türünün “darp” olduğu görülüyor.

2022 yılı için yüzde 41,3 ile darp ilk sırada yer alırken, bunu yüzde 7,2 ile telefonda tahrik edici arama/mesaj, yüzde 5,8 ile şiddet kullanma tehdidi ve yüzde 4,6 ile Elektronik Haberleşme Yasası’na aykırı hareket etmek izliyor.

2022 yılında kadına karşı işlenen toplam 952 suç kayıtlara geçerken, bu suçların en çok haziran-ekim döneminde artış gösteriyor.

Kadına yönelik şiddet çeşidinin ilçelere göre değişimi

Bu veriler ilçelere göre incelendiğinde; “zorla insan kaçırma” yüzde 83 ile en çok Lefkoşa’da, “cinsel tecavüz” yüzde 63 ile en çok Gazimağusa’da, “cinsel taciz” yüzde 36 ile en çok Girne’de, “darp” yüzde 31 ile en çok Gazimağusa’da, “telefonda tahrik edici arama/mesaj” yüzde 43 ile en çok Gazimağusa’da, “rahatsızlık” yüzde 46 ile en çok Lefkoşa’da, “Elektronik Haberleşme Yasası’na aykırı hareket” yüzde 43 ile en çok Gazimağusa ilçesinde görüldü.

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2023, 11:16