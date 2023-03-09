Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, genç bir kadının barda şarja koyduğu telefon çalındı. GSM operatörü ile iletişime geçen polis, telefonun izini 7 ay sonra buldu. Telefonu aldığı tespit edilen Ahmet Celil Yılmazer gözaltına alındı.

Mahkemeye çıkarılan zanlı, “Telefonu arkadaşımdan aldım, sadece 3 ay kullandım ve geri verdim” diyerek kendini savundu. Çalınan telefon henüz bulunmazken, polisin bir kişiyi daha aradığı belirtildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Ayşegül Kaya, 11 Ağustos 2022 tarihinde,

C.Ö isimli kadının, bir barda cep telefonunu şarja koyduğu sırada çalındığı yönünde polise şikayette bulunduğunu söyledi. Polis memuru Ayşegül Kaya, şikayet üzerine GSM operatörü ile iletişime geçirelerek telefonun izinin sürülmeye başlandığını ifade etti.

Polis, 4 Mart 2023 tarihinde konu telefonun, mahkeme huzurundaki zanlı Ahmet Celil Yılmazer’in kullanımında olduğunun belirlendiğini ve önceki gün tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının, telefonu arkadaşından aldığını ve 3 ay kullandıktan sonra geri verdiğini iddia ettiğini aktardı.

Polis, konu telefonun henüz bulunamadığını ve mesele ile ilgili aranan bir kişinin daha olduğunu bildirdi ve mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.