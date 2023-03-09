Dışişlerine mektup yazdılar

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın, bir mektuba yönelik yanıtı çerçevesinde, Londra’nın Kıbrıs’ta sadece ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanıdığına dair açıklamada bulunduğu belirtildi.

Alithia gazetesi, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Rumların örgütlü olduğu “Birleşik Krallık Ulusal Kıbrıs Federasyonu” Başkanı Hristos Karaolis’in, bir grup İngiliz parlamenterin birkaç hafta önce KKTC’yi ziyaret etmesi nedeniyle, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’na mektup gönderdiğini yazdı.

Habere göre, bu mektuba yanıt veren İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın ilgili departmanı, “Birleşik Krallık’ın bu grupla hiçbir teması olmadığını ayrıca bu grubun ziyaret öncesinde bakanlıktan herhangi bir tavsiye veya yönlendirme talebinde bulunmadığını” belirtti.

Karaolis’in “milletvekillerine yönelik işgal altındaki toprakları ziyaret etmemeleri yönündeki uyarılara” ilişkin bir sorusu üzerine, İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İngiliz vatandaşlarına yönelik “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kontrolü altında olmayan bölgelerde konsolosluk hizmeti almalarının mümkün olmadığı” şeklindeki resmi seyahat tavsiyesine atıfta bulundu.

Mektupta ayrıca İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın, Rum Yönetimi Başkanlığı’na seçilen Nikos Hristodulidis’e yönelik tebriki de iletilirken Kıbrıs sorununa siyasi eşitliğe dayalı, iki bölgeli iki kesimli federal, adil ve kalıcı çözüm bulunmasına yönelik Birleşmiş Milletler himayesindeki sürece verilen destek de yinelendi.