Tatar ikna edemedi

Ağır ekonomik kriz nedeniyle bir süre önce oluşturulan Birleşik Eylem Komitesi’nin üyeleri, dün saat 07.00’de Girne’den yola çıkarak, 40 derece güneşin altında 10 saat süreyle yürüyerek 17.00 raddelerinde Lefkoşa’ya vardı.

Başbakanlık önünde çadır kuran eylemciler, pankartlar açarak siyah bayraklar astı. Bu arada bir eylemci fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

“Hükümet Yüzünü Bize Dön” sloganıyla kurulan, pandemi dönemindeki kapanma nedeniyle yaşadıkları ekonomik sorunlara dikkat çekmek için eylem başlatan komitenin yürüyüşü, dün sabah 07.30 sıralarında Mete Adanır 20 Temmuz Stadyumu, Girne Gençlik Merkezi önünden başladı.

Burada toplanan yürüyüşçüler, “Hükümet yüzünü bize dönecek” sloganları eşliğinde ellerinde siyah bayraklarla, Ziya Rızkı Caddesi ve Ecevit Caddeleri boyunca yürüdü, Girne Belediyesi yeni hizmet binası önüne ulaştı.

Kanber: Bu demokrasi yürüyüşüdür

Komite adına açıklama yapan Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, “Amacımız yıllardır sürdürdüğümüz toplumsal fayda odaklı mücadeleyi devam ettirmek” dedi.

Kanber, hükümetin ikinci ekonomik paketi sivil toplum örgütlerini, halkı ve meslek örgütlerini dikkate almadan hayata geçirdiğini savundu. Kanber, hükümetin hazırladığı bu paketin topluma fayda sağlamadığını savundu.

Sivil toplum ve meslek örgütleri olarak kararlara doğrudan katılım talep ettiklerini vurgulayan Kanber, işyerlerinin kapandığını, çalışanların işten çıkarıldığını, kapıların kontrolsüzce açıldığını, yeni vaka görülmeye başlandığını, kaygılarının doğru olduğunu kaydetti.

Kanber, yürüyüşe ve eyleme katılan katkı ve destek sağlayan herkese teşekkür etti.

Güngördü destek verdi

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de bu eyleme destek belirtti.

Toplumun zor bir süreçten geçtiğini kaydeden Güngördü, hükümetin bu zorlu süreçte, yıllarca vergisini veren, yatırımını yapan, istihdam yaratan esnafa yönelik, daha farklı politika izlemesi, kolaylık sağlaması gerektiğini ifade etti.

Başbakanlık önünde tamamladı

Daha sonra eylemciler, Girne Belediyesi yeni hizmet binası önünden Lefkoşa’ya doğru yürüyüşe geçti.

Esnaf, zanaatkar ve sektör temsilcilerinin Lefkoşa’ya yürüyüşünde sektörleri temsilen araçlar da yer aldı. Komite üyeleri saat 16.00 sıralarında Gönyeli kavşağına ulaştı. Esnaf da saat 16.00’da kepenk indirdi ve yürüyüşe katıldı.

Komite, Girne’den başlattıkları yürüyüşü saat 17.30 sıralarında Başbakanlık önünde tamamladı.

Birleşik Eylem Komitesi, Başbakanlık önünde pankartlar açarak siyah bayraklar astı; ardından Başbakan Tatar’la yarım saatlik görüşme yaptı.

Eylemciler, düdük çalıp alkış tutarak, Cem Karaca’nın tamirci çırağı şarkısını çaldı.

Bu arada KTEZO Başkanı Mahmut Kanber, KTEZO Genel Koordinatörü ve beraberindeki sektör temsilcilerinden oluşan bir heyet Başbakanlık’a davet edildi.

Tatar: Açılımlar yapılacak

Komiteden bir heyeti kabulünden sonra açıklama yapan Başbakan Ersin Tatar, ellerindeki imkanlar ölçüsünde diyalog ve iletişimle her zaman en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Pandemi nedeniyle tüm KKTC ekonomisinin büyük bir sıkıntı geçirdiğine işaret eden Başbakan Tatar, genel anlamda hükümetin bu işi iyi yönettiğini ve şu anda normalleşme sürecinin başladığını, normalleşince de ekonomik hayatın eski noktaya geleceğini düşündüğünü dile getirdi.

Heyetle görüştüklerini, bazı konularda tekrar bir değerlendirme yapacaklarını ifade eden Başbakan Tatar, küçük esnafa sevgi ve saygılarını ilettiklerini, her zaman halkın içinde esnafın yanında, esnafın sıkıntılarını dinleyerek ellerindeki imkanlara göre bir takım açılımlar yaparak, katkı ve yardımlarını sürdüreceklerini kaydetti.

Turizm, inşaat, eğitim gibi ekonomiyi döndüren sektörlerde yapılacak çalışmalarla gayrı safi milli hasılanın yakalanabileceğini ve esnafın da bundan payını alabileceğini ifade eden Başbakan Tatar, bunların yakalanması için hep birlikte çalışılması gerektiğini belirtti.

Tulga: Eylemler sürecek

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga ise, Başbakan Ersin Tatar’la yaptıkları görüşme sonrasında yaptığı konuşmada, eylemliliklerinin 3 haftadır sürdüğünü hatırlattı.

Esnafın elektrik parasını, KDV’sini, vergisini, kirasını, sigortasını ödeyemediğini, cebinde harçlığı kalmadığını vurgulayan Tulga, üreten ve çalışan herkesin sorunun aynı olduğunu, sorunlar çözümlenene kadar eylemlerini kararlılıkla sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Kanber: Değer görmedik

KTEZO Başkanı Mahmut Kanber de, eylemde çok yorulduklarını, ancak yorulmadan mücadelenin mümkün olamayacağını ifade ederek, kendilerinin haklarını istediklerini, lobicilik yapmadıklarını, ancak lobicilik yapanlar kadar da değer görmediklerini söyledi.

4 aydır dar gelirli, küçük esnaf ve üreticiye katkı koyulmadığını savunan Kanber, Başbakan’la yaptıkları görüşmeden hiçbir şey çıkmadığını, Başbakan Tatar’ın kendileriyle görüşüp esnafın sorunlarını dinlediğini, çalışma grubuyla çalışmaların sürdürüleceğini söylediğini aktardı.