Tecavüz davası.. Darp izi yok

Onur ULAĞ

Lefkoşa’da kendi evinde kız arkadaşını darp edip, tecavüz ettiği öne sürülen Kelvin İnogbenejole hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlı dün ek süre talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasını talep ederken, avukatı iddiaları reddetti ve sevgili olan çiftin gönüllü olarak ilişkiye girdiğini savundu.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 28 Haziran 02.15 sıralarında kız arkadaşına tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklandığını söyledi. Polis, şikayet üzerine tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, olay yerinden emareler alındığını ve kızın doktor kontrolünden geçirildiğini aktardı.

Polis, doktor kontrolünde kızın vücudunda darp ve cebir izine rastlanmadığını ancak cinsel saldırı bulgusu tespit edildiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı Ramadan Sanıvar da, iddiaları reddetti ve sevgili olan çiftin gönüllü olarak ilişkiye girdiğini savundu.

Mahkeme tüm beyanları değerlendirdikten sonra zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2020, 11:03