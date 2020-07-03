'Seni delik deşik ederim’

Suna ERDEN

Lefkoşa’da meydana gelen olayda ayrı yaşadığı eşine ölüm tehditleri yağdıran Emre Can Sayar şikâyet üzerine tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlının sosyal medyada bir erkeğin paylaşımına yorum yaptığı gerekçesiyle eşine tehdit mesajları attığı belirtildi. Zanlının bıçak fotoğrafı eşliğinde attığı mesajda “Bu eve gelme, delik deşik edeceğim seni. Bu gece ansızın ananın evine gelir katiliniz olurum. Toplu katliam yapacağım” ifadelerini kullandığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 30 Haziran tarihinde Tik Tok isimli programdan erkek bir şahsın paylaşımına yorum yaptığı gerekçesiyle eşini ölümle tehdit ettiğini söyledi.

Polis, zanlının Whatsapp’la eşine bıçak fotoğrafı gönderip, “Bu eve gelme, delik deşik edeceğim seni.

Bu gece ansızın ananın evine gelir katiliniz olurum. Toplu katliam yapacağım. Polise gitsen 3 ya da bir hafta içeri alır beni sonra serbest bırakır. Ya sonrası? Edepsiz insanın sonu ölümdür” şeklinde tehdit mesajları attığını açıkladı. Polis, şikâyet üzerine tutuklanan zanlı hakkında soruşturma yapıldığını söyledi.

Araştırmalarının tamamlandığını kaydeden polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 5 bin TL nakit teminat yatırması ve ikamet adresinden izinsiz ayrılmaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.