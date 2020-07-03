Biri serbest üçü tutuklu

Lefkoşa’da ev ve işyerlerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilerek tutuklanan Umar Abdullahi Jabiru, Yusuf Badamasi Abubakar, Usman İbrahim ve Muhammad Sanı Isa hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Lefkoşa’da üç restoran, bir işyeri ve bir evden hırsızlık yaptıkları belirtilen zanlılar dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 3’ü cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı yürüten polis, Umar Abdullahi Jabiru, Yusuf Badamasi Abubakar ve Usman İbrahim’in

18-20 Haziran 2020 tarihleri arasında Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık olayları ile bağlantılarının tespit edilerek tutuklandıklarını anımsattı.

Polis memuru, zanlıların 2 gün içerisinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren Burcu Restorandan 178 TL para ve bir şişe alkollü içki, Cavada Restorandan 36 TL bozuk para ve Share Copy Dizayn isimli iş yerinden diz üstü bilgisayar çaldıklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis zanlıların ayrıca Urfalı Osmanbey Konağı isimli restorana da girdiklerini ancak herhangi bir şey çalamadan çıktıklarını belirtti.

Hırsızlık olaylarının bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığını, üç zanlının tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis, evlerinde yapılan aramada çalınan diz üstü bilgisayar ile bir şişe içkinin bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlıların ifade vererek suçlarını kabul ettiklerini, suç ortaklarının daha sonra yakalanan Muhammad Sanı Isa olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru, Muhammad Sanı Isa’nın da tutuklandığını söyledi.

Üçü cezaevine gönderildi

Polis, Lefkoşa’da meydana gelen birçok hırsızlık olayı ile ilgili tutuklanan dört zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, Muhammad Sanı Isa’nın 7 bin TL nakit teminat yatırması şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Zanlılar Umar Abdullahi Jabiru, Yusuf Badamasi Abubakar, Usman İbrahim ise 45 günü aşmamak üzere cezaevine gönderildi.