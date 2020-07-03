Ufuk Akan Üçay hayatını kaybetti

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Kalp sorunu yaşayan MDP eski Genel Sekreteri Ufuk Akan Üçay sevenlerine veda etti

Ufuk Akan Üçay hayatını kaybetti
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Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) eski Genel Sekreteri, Gerçek Politika Dergisi’nin sahibi Ufuk Akan Üçay dün sabah yaşamını yitirdi.
Kalbinden rahatsız olduğu öğrenilen Üçay’ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Evli ve 2 çocuk babası olan Üçay’ın yarın Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’na defnedileceği belirtildi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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