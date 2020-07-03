Ufuk Akan Üçay hayatını kaybetti

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) eski Genel Sekreteri, Gerçek Politika Dergisi’nin sahibi Ufuk Akan Üçay dün sabah yaşamını yitirdi.
Kalbinden rahatsız olduğu öğrenilen Üçay’ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Evli ve 2 çocuk babası olan Üçay’ın yarın Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’na defnedileceği belirtildi.
Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) eski Genel Sekreteri, Gerçek Politika Dergisi’nin sahibi Ufuk Akan Üçay dün sabah yaşamını yitirdi.
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