Kardeşlerin ölümü... Rapor bekleniyor

Suna ERDEN

Gönyeli’de misafir oldukları evde yaşamlarını yitiren Ürdünlü iki kardeşin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Mohammad Sharqawi ve Naser Sharqawi’nin ölüm nedeninin tespiti için Türkiye’ye gönderilen doku örnekleriyle ilgili rapor henüz KKTC’ye ulaşmadı.

Polis, vücutlarında darp izi bulunan iki kardeşin cinayete kurban gittiğini düşünürken, olay günü tutuklanan ev sahibi Khaled Sameer Khaled Omar dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, Ürdünlü kardeşler Mohammad Sharqawi ve Naser Sharqawi’nin

5 Haziran’da Gönyeli’de misafir oldukları evde ölü olarak bulunduklarını anımsattı.

Polis, ev sahibi Omar tarafından bulunan kardeşlerin cesetlerinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldığını söyledi.

Polis, gözaltına alınan zanlının kan ve idrar örneği vermediğini söyleyerek, olay günü 01.00 ile 06.00 saatleri arasında iki kardeşle birlikte olduğunu ve alınan birçok ifadede evden sesler yükseldiğinin duyulduğunu belirtti.

Sonuçlar bekleniyor

Polis memuru, iki kardeşe otopsi yapıldığını, üzerlerinde birçok yara izi olduğunun belirlendiğini ve kesin ölüm sebeplerinin otopside alınan kan ve doku örneklerinden çıkacak sonuçla belli olacağını kaydetti. Polis, Türkiye’ye gönderilen doku örneklerinin sonuçlarının beklendiğini ifade etti.

Polis, zanlının iki kardeşi sabaha karşı saat 01.00’de ölü tespit ettiğini ancak polise akşam saat18.00 sıralarında bildirdiğini ayrıca yatakta olan cesetlere müdahale ederek zemine yerleştirdiğini ve kan izlerini temizlediğini belirtti. Polis, zanlının durumu saatler öncesinden fark etmesine rağmen geç haber verdiğini, bu nedenle ‘Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu başkasının ölümüne neden’ suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

6 gün ek süre talep edildi

Soruşturma memuru, zanlının soruşturma aşamasında polise yardımcı olmadığını da belirtti. Araştırmalarının devam ettiğini kaydeden polis, 6 gün ek süre istedi. Zanlının avukatı ise olayın doğal ölüm olduğunu belirterek, tutukluluk talebine itiraz etti. Aktartılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.