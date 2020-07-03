Malzemeleri çaldı ama mangalı yakamadı

Hüseyin ÇİÇEK

Naser Osmanoğlu, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir süpermarketten et, rakı, kuruyemiş çaldığı gerekçesiyle tutuklandı. Zanlının güvenlik kamaralarından tespit edildiği belirtildi. Zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan Adli Şube’de görevli polis memuru Şükrü Hafız, zanlının 14 Haziran 2020 tarihinde, bir süpermarketten, 600 gram dana şiş, 400 gram kuyruk yağı, bir şişe rakı ve 700 gram kuruyemiş çaldığını söyledi. Zanlının güvenlik kameraları tarafından tespit edildiğini aktaran Hafız, soruşturmanın tamamlandığını bildirerek, davaları görüşülünceye kadar cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, ülkede yasal bağı bulunmayan zanlının bir ayı geçmemek şartı cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Foto: Naser Osmanoğlu