Porselen çaldı, cezaevine gitti

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Bir evin ambarından 10 bin TL’lik porselen eşya çaldığı belirtilen Cumhur Sağ tutuklu yargılanacak

Porselen çaldı, cezaevine gitti
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Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’ya bağlı Yeniboğaziçi’nde, bir evin ambarının kapısını kırarak içeri giren Cumhur Sağ’ın, 10 bin TL değerinde porselen eşya çaldığı iddia edildi. Zanlı dün teminat için mahkemeye çıkarıldı.
Soruşturmayı yapan polis, zanlının, 26 Haziran 2020 tarihinde, Yeniboğaziçi’nde, bir evin ambarının kapı kilidini kırarak içeri girdiğini ve 10 bin TL değerinde porselen eşya çaldığını söyledi.
Polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirerek, teminat talep etti.
Mahkeme, zanlının bir ayı geçmemek şartı ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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