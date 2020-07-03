Porselen çaldı, cezaevine gitti

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Yeniboğaziçi’nde, bir evin ambarının kapısını kırarak içeri giren Cumhur Sağ’ın, 10 bin TL değerinde porselen eşya çaldığı iddia edildi. Zanlı dün teminat için mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının, 26 Haziran 2020 tarihinde, Yeniboğaziçi’nde, bir evin ambarının kapı kilidini kırarak içeri girdiğini ve 10 bin TL değerinde porselen eşya çaldığını söyledi.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirerek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının bir ayı geçmemek şartı ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.

