Tüm yolcular karantina otellerine

Dışa açılımın ilk gününde gemiyle gelen bir yolcuda pozitif vakaya rastlanması üzerine Sağlık Bakanlığı, son dakika açıklaması yaptı ve bugünden itibaren KKTC’ye gelen tüm yolcuların, PCR sonuçları çıkıncaya kadar karantina otellerine gönderileceklerini belirtti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, saat 01.00 sıralarında yaptığı açıklamada 2 Temmuz 2020 tarihi itibariyle Güney Kıbrıs' tan havayolu üzerinden gelenler dâhil olmak üzere, deniz yolu ve havayolu ile gelen tüm yolcuların, PCR testlerinin yapılmasının ardından sonuçlar çıkıncaya kadar Sağlık Bakanlığı tarafından karantina otellerinde gözetim altında tutulacaklarını bildirdi.

Test sonucu beklenecek

Bu arada kısıtlı personel ile test yapmaya çalışan Sağlık Bakanlığı’nın bu kararı üzerine, özellikle adaya turist olarak gelenlerin neredeyse bir günü karantina altında geçecek.