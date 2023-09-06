Taze fasulyede rekor artış Yüzde 223

Türkiye’de Ağustos ayı enflasyonu yüzde 9.09 olarak açıklanırken, KKTC İstatistik Kurumu Ağustos ayı hayat pahalılığını yüzde 8,14 olarak bildirdi.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 223.81 ile taze fasulye, yüzde 137,13 ile karpuz ve yüzde 90.45 ile bal kabağı odu.

Mersin halinde kilosu 6 liraya satılan taze fasulyenin KKTC’de 100 ile 140 liradan satılması dikkat çekti.

Yine Mersin halinde kilosu 2 lira olan kabak KKTC’de 20 liraya satılıyor. Mersin’de karpuzun kilosu 1.5 ile 7 TL’ye satılırken, KKTC’deki fiyatı geçtiğimiz ay 25 liraydı. Bugünlerde ise karpuzun fiyatı 15 ile 20 lira arasında.



Fiyatı düşen ürünler

En yüksek fiyat düşüşünde ilk üç sırayı yüzde 19.39 ile kiraz, yüzde 11.38 ile çocuk ve bebek ayakkabısı (deri, altı lastik) ve yüzde 9.54 ile kadın ayakkabısı (deri veya suni deri, hazır taban, makosen) aldı.



Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 12.50 ile Sağlık ana grubunda gerçekleşti.



Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda yüzde 11.53, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda yüzde 10.12, Ulaştırma ana grubunda yüzde 9.82, Lokanta ve Oteller ana grubunda yüzde 9.34, Eğlence ve Kültür ana grubunda yüzde 7.04, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda yüzde 6.44, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda yüzde 6.32, Haberleşme ana grubunda yüzde 4.82, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda yüzde 0.96, Eğitim ana grubunda yüzde 0.71 artış, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda yüzde 1.15 azalış yaşandı.

