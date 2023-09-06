Arıklı: Prestij projesi

Afet İLBAN

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ercan Havalimanı yeni terminal binası ve pistinin açılmasının KKTC’nin gelişmesine büyük katkı sağlayacağını vurgulayarak, “Bu yapı ile gurur duyuyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ercan Havalimanı yeni terminal binasında incelemelerde bulundu. Tatar’a, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı eşlik etti.

Yetkililerden bilgi alan Cumhurbaşkanı Tatar, havalimanı personeli ve yolcularla da sohbet etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, KKTC’nin prestij projelerinden biri olan Ercan Havalimanı’na Cumhurbaşkanı Tatar’ı davet ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın, yüklenici firma yetkililerinden havalimanındaki son durumla ilgili bilgi aldığını ifade eden Arıklı, Cumhurbaşkanı Tatar’ın, havalimanını gezerek, yerinde incelemelerde bulunacağını söyledi.

Tatar: Muazzam bir havalimanı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında, Ercan Havalimanı’nın yeni terminal binası ve pistinin, 20 Temmuz günü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve heyetinin katılımıyla açıldığını hatırlattı. Yeni terminal binasında o günden bugüne çok tecrübeler ve bazı sıkıntılar yaşandığını ifade eden Tatar, bunların bazı endişelere neden olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, aldığı bilgiler doğrultusunda büyük ölçüde bazı sıkıntıların yaşanmasının normal olduğunu ve bunların aşılmakta olduğunu ifade etti.

Ercan Havalimanı yeni terminal binası ve pistinin büyük bir yatırım olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, yüklenici firma, KKTC ve TC’nin kurum ve kuruluşlarının katkılarıyla muazzam bir havalimanı yapıldığını belirtti.

“İngiltere’den ek seferler düzenlenebilir…”

“Ercan Havalimanı dışa açılan bir pencere…” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, turist sayısının arttığını ve aldığı bilgiye göre pandemi öncesi rakamlara ulaşıldığını söyledi. Ercan Havalimanı eski terminal binasının yolcu kapasitesinin yılda 2 buçuk milyon olmasına rağmen yoğunluk nedeniyle gecikmeler yaşandığını anlatan Tatar, pandemi öncesi gidiş-geliş 4 milyon yolcu kapasitesinin yakalandığını belirtti. Şu anda pandemi öncesi rakamlara ulaşıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bir sene sonra hedefin 4 buçuk milyon olduğunu kaydetti.

Başbakan Üstel’in Londra ziyaretine de değinen Tatar, İngiltere’den ek seferler düzenlenmesinin gündeme geldiğini ve ek seferlerle potansiyelin daha randımanlı değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.