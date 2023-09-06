Benzeri görülmemiş bir skandal

Hüseyin ÇİÇEK

Muhaceret Dairesi’nin veri tabanına sızan İranlı iki kişinin, yasa dışı yollardan 103 kişiye para karşılığında oturma izni çıkardığı iddia edildi.

Elde edilen bilgilere göre; İçişleri Bakanlığı’na bağlı Muhaceret Dairesi’nin sistemini kuran şirkette çalışan Seyedmohsen Mirgan Mirgehafouri isimli İranlı şahıs, bunu fırsat bilerek, organize bir ağ kurdu. Sisteme erişebilen Mirgehafouri, suç ortağı İman Tousi ile birlikte yabancı uyruklu kişilere çalışma izni aldı.

Mirgehafouri’nin sisteme girdiği, çalışma izni için bilgilerini kaydettiği, Tousi’nin ise kayıt işlemleri için cep telefon numarasını kullandığı açıklandı. Bu işi 2022 yılından beri yapan zanlıların Telegram isimli platformdan, “Kolay çalışma izni alınır” şeklinde reklam yaptığı açıklandı. Zanlıların ilk tespitlere göre 103 kişiye izin çıkarttığı belirlendi.

Olay, Muhaceret Dairesi’nin, bilgileri dışında bazı şahıslara oturum izni aldığını fark etmesiyle ortaya çıkarken, yapılan şikayet üzerine Mali polis devreye girdi.

Şimdilik iki kişi yakalandı

Yapılan soruşturma sonucu Muhaceret Dairesi’ne teknik destek sağlayan şirkette görevli Seyedmohsen Mirgan Mirgehafouri ile İman Tousi tespit edilerek, tutuklandı. İki zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, suç ortaklarının arandığı bildirildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Yağız Kol, 31 Ağustos 2023 tarihinde, Muhaceret Dairesi’nden elde edilen bilgide, daireye başvuru yapmadığı halde 10 yabancı uyruklu şahsa veri tabanından direk oturum izni aldığının öğrenildiğini anlattı. Polis, yapılan incelemede, veri tabanına erişimi olan şirkette görevli olan Seyedmohsen Mirgan Mirgehafouri’nin, 10 yabancı uyruklu şahsa, veri tabanına erişim sağlayarak oturum izni çıkardığını belirlediklerini açıkladı. Polis, İman Tousi’nin de, bu bahse konu 10 kişiden biri olduğunu, ancak diğer 9 yabancı uyruklu şahsın, sisteme başvurularında kendi telefon numarası ile müracaat ettiğinin belirlendiğini bildirdi.

Polis, şirketten yapılan soruşturmada, zanlı Seyedmohsen Mirgan Mirgehafouri’nin, sadece teknik destek amaçlı veri tabanına erişim izni olduğunun belirlendiğini söyledi.

Kanıtlar incelenecek

Zanlı Seyedmohsen Mirgan Mirgehafouri’nin ofisinde yapılan aramada cep telefonu, bilgisayar, 2 hard disk ve 3 USB bellek ile cep telefonlarına el konduğunu bildiren polis, yapılan incemele sonucu, daha önce oturum izni alan 103 yabancı kişinin müracaatlarında, zanlılara ait cep telefonu numaralarının kullanıldığının belirlendiğini ve soruşturmanın kapsamının genişlediğini aktardı.

İnternette reklam yaptılar

Polis, ayrıca, zanlıların, internet ortamında bir sohbet grubunda, Nisan 2022 tarihinden bu yana, kısa sürede oturum izni çıkardıklarına dair reklam yaptıklarının da belirlendiğini açıkladı. Soruşturmanın ciddiyetine dikkat çeken polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme zanlıların 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Bakan Oğuz: Mesele takip altında

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz Diyalog’a yaptığı açıklamada, söz konusu şirketin Muhaceret Dairesiyle ilişkisinin kesildiğini, konunun polis tarafından hassasiyetle incelendiğini söyledi.

Oğuz, bu aşamada polisin ulaşacağı sonuçların beklendiğini kaydetti.