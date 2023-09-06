Zeytin dalı uzattı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde konuşan Sendika Başkanı Serdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’na yeni görevinde başarılar dileyerek, çalışma hayatında yaşanan sıkıntıları Gardiyanoğlu’na aktarmak istediklerini ifade etti.

Bakanlığa bağlı Çağlayan Çocuk Yuvası’nda aylardır yaşanan personel eksikliğinin giderilmesi için Bakan Gardiyanoğlu’ndan destek isteyen Serdaroğlu, kurumda yaşanan anne eksikliğinden dolayı çocukların mağdur olduğunu ve annelerin iş verimliliğinin düştüğünü söyledi.

Toplu iş sözleşmelerinin ve iş yasalarının değiştirilmesini öngören maddelerin KKTC-TC arasında imzalanan Mali İşbirliği Protokolü’nde yer almasının kendilerini rahatsız ettiğini kaydeden Serdaroğlu, çalışma hayatına yönelik yapılacak yasal değişikliklerin sendikalarla istişare içinde yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

Gardiyanoğlu: İstişare içerisinde olacağız

Gardiyanoğlu da KAMU-İŞ Sendikasının ziyaretinden büyük onur duyduğunu belirtti.

Devlet okullarındaki hademelerin yaşadığı mağduriyet ile ilgili Sendikalar Mukayyidi’nden İtiraz Kurulu ve mahkeme süreci hakkında rapor istediğini ifade eden Gardiyanoğlu, çalışma hayatı ile ilgili yapılacak tüm düzenlemelerde ortak paydasının sendikalar olacağını ve sendikalarla birlikte istişare içinde hareket etmeye her zaman öncelik vereceğini söyledi.

Çağlayan Çocuk Yuvası’nda dört annenin Çarşamba gününden itibaren göreve başlayacağı müjdesini de veren Gardiyanoğlu, devletin koruması altındaki çocuklara kendi evlatlarıymış gibi bakan yuva annelerine özverilerinden dolayı teşekkür etti.

Gardiyanoğlu’nun ilk resmi ziyareti İskele’ye

Öte yandan Gardiyanoğlu göreve gelmesinin ardından bölge ziyaretleri kapsamında ilk resmi ziyaretini İskele'ye gerçekleştirdi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile görüşen Gardiyanoğlu, bakanlığına bağlı bölgedeki daireleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.