Doktor raporu temiz

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Değirmenlik bölgesinde hissedarı olduğu 128 dönüm arsanın tamamını satmaya kalkışan, ancak alıcının durumu fark etmesi üzerine polislik olan Felestin Çalışkanlar ile suç ortağı olan Mehmet Songuç dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada akli melekeleri yerinde olmadığı iddia edilen Çalışkanlar ile ilgili doktor raporunun çıktığı açıklandı. Zanlının akıl sağlığında bir sorun olmadığı belirtildi.

Duruşmada olguları aktaran polis, Çalışkanlar’ın19 Temmuz 2023 tarihinde Değirmenlik bölgesinde bulunan hisseli 128 dönüm arsanın 46 dönümüne sahip olmasına rağmen, tümümün kendisine ait olduğuna dair satış sözleşmesi hazırladığını söyledi.

Polis, zanlının sahte satış sözleşmesiyle arsayı almak isteyen Ahmet Babahan ile anlaşma yaptıklarını belirtti.

Polis memuru, zanlı Çalışkanlar’ın 128 dönüm arsayı 28 bin Sterline sattığını, Babahan’dan ön ödeme olarak, 8 bin Sterlin aldığını açıkladı.

Polis, 27 Ağustos tarihinde Bahahan’ın arsanın hisseli olduğunu öğrenmesi üzerine şikayetçi olduğunu, zanlı Çalışkanlar’ın tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında 8 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde birçok kişiden ifade temin edildiğini belirtti.

Suça ortak oldu, 7 bin lira aldı

Polis memuru, yapılan araştırma sonucu suçla bağlantılı Mehmet Songuç’un tespit edildiğini açıkladı. Polis, Songuç’un komşusu olan Felestin Çalışkanlar’ın sahte evrak düzenlemesine yardımcı olduğunu söyledi. Polis, Songuç’un ifadesinde Çalışkanlar’dan 7 bin TL aldığını itiraf ettiğini açıkladı.

Çalışkanlar’ın akli melekelerinin yerinde olmadığına dair iddialar üzerine bu yönde de soruşturma yapıldığını kaydeden polis, doktor raporunun çıktığını, Çalışkanlar’ın zekasıyla ilgili herhangi bir sorun olmadığının belirlendiğini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, teminata bağlanmalarını talep etti. Mahkeme, zanlıların 15’er bin TL nakit teminat yatırması ve her biri için ikişer kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.