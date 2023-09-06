Tümü tedavi altında

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda dün sabah yaşanan kazada 3 kişi yaralandı. Polis Basın Subaylığının açıklamasına göre; Yılmazköy alt geçidi yakınlarında, aracıyla dikkatsiz bir şekilde sağ şeride geçen Halil Gazi Güney (E-38), aynı istikamete doğru sağ şeritte seyreden Fikret Geylan (E-59) yönetimindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Geylan yönetimindeki araç takla attı. Kazada yaralanan araç sürücüleri Güney ve Geylan ile araçta yolcu olarak bulunan Fatma Geylan (K-62), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kaza sonucu bir süre aksayan trafik akışı, polis ekiplerinin gerekli incelemeleri yapması ve kazalı araçların olay yerinden kaldırılması sonrasında normal seyrine döndü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.