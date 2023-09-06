Sigara atıp yatağı yaktı

Aralarında bulunan husumet nedeniyle Yasin Sarhan'ın Gönyeli’de kiracı olarak kaldığı evi kundaklayan İlham Kharbouchi hakkındaki dava dün karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık 2 yıl hapse mahkum edildi. Karada sanığın psikolojik sorunlar olduğu belirtildi.

Kararı okuyan ağır ceza yargıcı, sanığın 10 Ekim 2021 tarihinde saat 06.45 sıralarında aralarında bulunan husumet sebebiyle Gönyeli'de sakin Yasin Sarhan'ın yatağına sönmemiş sigara izmariti atıp yangın çıkmasına sebep olduğunu belirtti.

Yargıç, sanığın yargılandığı “binalardaki eşyaları ateşe vermek ve kasti hasar” suçlu bulunup mahkum edildiğini söyledi.

Kasten yargın çıkarma suçunun ömür boyu hapislikle cezalandırılabilen bir suç olduğunu kaydeden yargıç, ancak sanığın psikolojik ve psikiyatrik durumunun bu tip hastalıklarda özelleşmiş hastanelerde yatılı kalacak kadar ağır bir durumda olduğunu, hususu sanığın lehine değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Yargıç, “Bunu yaparken sanığın cezai ehliyet anlamında herhangi bir sıkıntısı olmadığını, sanığın doğru ve yanlışı ayırt etmesinde herhangi bir negatif etkinin bu hastalıklar yüzünden oluşmadığını ancak sanığın sağlık durumunun iyi ve tam olduğunu söylememizin de mümkün olmadığına bulgu yaparız” dedi.

Ağır ceza yargıcı, sanığın evde oluşan zararının bir kısmını tazmin ettiğini ancak mal sahibinin şikayetinin devam ettiğini söyledi.

Yargıç, sanığın zararın bir kısmını tazmin etmesini, sabıkasız olmasını, davasını erken bir zamanda kabul etmesini lehine değerlendirdiklerini belirtirken, işlenen suçun vahametinden dolayı 2 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.