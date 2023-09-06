Bunlar da oluyor

Suna ERDEN

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na istihdam edilenlerle ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer, kurumun daha çok teknisyene ihtiyaç duyduğunu, ancak yönetim kurulunun farklı bir uygulama ile istihdam yaptığını söyledi.

Gece yarısı saat 01.00’de hatta 02.00’de insanlara telefon açılarak işe çağrıldıklarını gördük” diyen Cesurer, işe alınanlar arasında fizyoterapistlerin, röntgen teknisyenleri ve hukuk eğitimi alanların bulunduğunu belirterek, bu durumu mahkemeye taşıdıklarını ifade etti.

Cesurer 120 bin aboneye 720 personel düştüğünü, fakat emekliye çıkanlar yüzünden kurumda personel sayısının 500’e gerilediğini belirtirken “abone sayısı 200 bini geçtiği için personel alımı gerekliydi. Ancak ağırlıklı ihtiyaç teknik elemandır ve bu işi yapabilecek kişiler istihdam edilmeliydi” dedi.

Müdür farklı konuştu

El-Sen Başkanı Cesurer işe alımlarda torpilden söz ederken, Kurum Genel Müdürü Dalman Aydın ise personel alımında usulsüzlük olmadığını söyledi.

“Mühendis, kaynakçı, teknisyen, mali işlerde çalışacak personel gibi ihtiyaç olan birçok alana istihdam yapıldı” diyen Dalman, şunları kaydetti:

“Ortaya atılan iddialar ya sınavı geçemeyenler ya Kıb-Tek’in iyi olmasını istemeyenler, ya da art niyetli olanlardır. Herkesi işe almak mümkün değil. Ya işe giremeyenler ya kurumu sevmeyenler ya da art niyetli insanların siyasi amaçla ortaya attığı yalan yanlış iddialar bunlar. Biz kurumu yaşatmak için çalışıyoruz. Personel alınması gerekiyordu aldık. Jeneratör ihalesine de çıktık. Tek hedefimiz kurumu ileri taşımaktır.”

