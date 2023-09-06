Durum vahim

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta suç oranları ve çeşitleri gün geçtikçe artarken, yeni cezaevi de kapasitesini aştı. Toplam 625 kişiye göre tasarlanan cezaevinde şu anda 844 tutuklu bulunurken, 10 kişilik koğuşlar 14’e çıkarıldı. Her tutuklu ve mahkumun devlete günlük maliyetinin 736 TL olduğu belirtildi. Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’tan oluşan heyetin talebi üzerine dün mahkemeye gelerek, cezaevinin son durumuyla ilgili bilgiler verdi.

Mahkeme Başkanı Fadıl Aksun, mahkûm ve tutukluların günlük giderleri ile ilgili detaylı bilgi istedi. Erdoğan, bir mahkûm ve tutuklunun devlete günlük külfetinin 736 TL olduğunu ifade ederek, bir mahkûmun günlük üç öğün yemeğinin 693. 724 TL, günlük içme suyunun 1,8 TL, günlük kullanma suyu (yıkanma temizlik) 3.128 TL, günlük elektrik kullanımı 37,92 TL olduğunu açıkladı.

Yeni cezaevinin kapasitesinin 625 kişi olduğunu kaydeden Erdoğan, şu anda 844 kişinin bulunduğunu belirtti. Erdoğan, bu nedenle 10 kişilik koğuşları 14’e çıkardıklarını söyledi. Erdoğan, mahkumların 3, 10 ve 14 kişilik koğuşlarda kaldığını, tutuklulara televizyon, klima ve buzdolabı sağlandığını söyledi.

Toplam 345 personelle iki cezaevini idare etmeye çalıştıklarını kaydeden Erdoğan, personel eksikliğine vurgu yaptı.

Başkan Aksun 2 mahkûmun içeride beklenmedik bir şekilde vefat ettiklerini anımsatarak, cezaevinde sağlık alanındaki yetersizliği de sorguladı. Erdoğan, cezaevinde gençleri ve çocukları yetişkinlerden ayırdıklarını, spor faaliyetlerinin yanında ödül oyunları ve sanatsal aktivitelerin yapıldığını söyledi. Erdoğan cezaevinde 7/24 doktor ve hemşire olması gerektiğine vurgu yaparak Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçtiklerini kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2023, 09:37