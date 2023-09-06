Çekim var tecavüz yok

Lefkoşa’daki evinde 18 yaşındaki kız arkadaşıyla yaşadığı özel anları gizlice kayda aldığı, ayrıca genç kıza tecavüz ettiği iddia edilen 19 yaşındaki Birhan Keser şikayet üzerine tutuklandı. Zanlı dün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis memuru, zanlının 2022 yılı aralık ayı -2023 Mayıs ayı tarihleri arasında, ikametgahında, kız arkadaşı Y.O.(K-18) ile olan sevişme anlarını, gizlice cep telefonu ile kayda alarak, özel hayatın gizliliğini ihlal edip, kendisi ile birlikte olmazsa bu görüntüleri ailesine göstereceğini söyleyerek, şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının 2023 yılı Temmuz ayı içinde ve 2 Eylül 2023 tarihinde aynı adresin aynı yatak odası içerisinde, kız arkadaşına tecavüz ettiğini belirtti.

Polis memuru, olayın 4 Eylül 2023 tarihinde bildirildiğini, zanlının aynı gün zanlının, tutuklandığını ve cep telefonunun emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının ifadesinde görüntüleri çektiğini kabul ettiğini ancak tecavüz suçlamasını reddedip, eski kız arkadaşının isteği ile birlikte olduklarını söylediğini aktardı.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak olan ifadeler ile araştırılması gereken hususlar olduğunu belirtip, zanlının aleyhinde üç gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkeme hakkında “cinsel tecavüz”, “özel hayatın gizliğine aykırı hareket” ve “şiddet tehdidi” suçlamalarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.