TÜİK’e başkan dayanmıyor

TÜİK Başkanlığı görevinden alınan Erdal Dinçer, sadece 11 ay görevde kaldı. Son bir yılda TÜİK'ten üç başkan gitti.

Son yılların en tartışmalı kurumlarından biri olan Türkiye İstatistik Kurumu’nda (TÜİK) başkan koltuğu bir kez daha el değiştirdi.

Resmi Gazete’de dün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile TÜİK Başkanı Prof. Dr. Erdal Dinçer görevden alınırken yerine Erhan Çetinkaya atandı.

Böylece bir yıldan az bir sürede TÜİK Başkanlığı koltuğuna dört farklı isim oturmuş oldu.

Göreve 2 Mart 2021 tarihinde atanan Dinçer, koltukta 10 ay 27 gün kalabildi.

Dinçer son dönemde gazetelere yaptığı açıklamalarla gündeme gelmiş, son olarak Dünya gazetesine “Enflasyon hesabında ben 84 milyona karşı sorumluyum, bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum” demişti.

Dinçer’in ayrıca, resmi enflasyonun aralık ayında 19 yılın zirvesi olan yüzde 36,1 olarak açıklanmasının ardından ve yüzde 50’yi aşması beklenen ocak ayı enflasyonunun açıklanmasının hemen öncesinde görevden alınması dikkat çekti.

Dinçer döneminde, önceki başkan döneminde kurulan fiyat istatistikleri ve iş gücü piyasasına ilişkin danışma kurulları lağvedilmişti.

Akademisyenlerin yer aldığı kurullar, sadece bir ay çalışabilmişti.