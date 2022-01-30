Hükümet için ‘zor’ karar

Suna ERDEN

Akaryakıt, temel gıda ürünleri başta olmak üzere iğneden ipliğe her şeyin fiyatı yükseldi. Vatandaş hayatını idame ettirmekte zorlanırken, elektrik zammının da gündemde olduğu öğrenildi. Elektrik tarifelerine uygulanacak yeni fiyatlarla ilgili nizamnamenin hazır olduğu, yeni hükümetin kurulmasının beklendiği belirtildi.

Bir kilovat elektrik üretimini 2 lira 40 kuruşa mal eden ancak 97 kuruşa fatura eden Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) hem fiyat artışı talep ettiği hem de gece ve gündüz saatlerinde uygulanan tarifelerle ilgili düzenleme istediği öğrenildi. Kurum Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz “Elektrik Kurumu’nun zarardan kurtulması isteniyorsa kilovat saat başına ücret 2 lira 40 kuruşun altında olmamalı” dedi.

Dünyanın en ucuz elektriği

Diyalog muhabirinin konuyla ilgili görüşüne başvurduğu Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, Kuzey Kıbrıs’ta elektrikte üretim sıkıntısı olduğunu, ayrıca dünyanın en ucuz elektriğinin kullanıldığını söyledi. Büyükyılmaz, elektriğin kilovat başına 2 lira 40 kuruşa mal edildiğini ancak 97 kuruşa satıldığını belirtti.

Büyükyılmaz, gece tarifesinde ise satış tutarının 65 kuruşa düştüğünü dile getirdi.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Büyükyılmaz, tarifelerin ve elektrik satış ücretlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade ederek, “Eğer 2,40 liraya mal ediyorsak satış fiyatı da en az 2, 40 lira veya üzeri olmalıdır” dedi.

Büyükyılmaz, elektrik kullanım tarifelerinin, fiyatlarının yeniden düzenlenmesi amacıyla nizamname hazırladıklarını, yeni hükümetin kurulmasının ardından Bakanlar Kurulu’nun onayına sunacaklarını açıkladı.

Dünya genelinde tüm akaryakıt türlerine zam yapıldığını ifade eden Büyükyılmaz, bunun sonucunda elektrik üretim maliyetinin de arttığını sözlerine ekledi.