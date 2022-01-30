Ömer KADİROĞLU

Girne- Lefkoşa anayolunda dün akşam saat 20.00 sıralarında 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında kelimenin tam anlamı ile can pazarı yaşandı. Kaza sonucu yaralanan 5 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Trafik akışına kapatılan yol araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere polisin kazayla ilgili tahkikatı gazetemiz baskıya verildiği saatlerde devam ediyordu. Kazaya karışan araç plakaları ve yaralılarla ilgili Polis Basın Subaylığı tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.