Maddi hasar büyük

Ömer KADİROĞLU

Başkent Lefkoşa’da dün sabah saatlerinde biri Küçük Kaymaklı’da diğeri ise Metehan bölgesinde iki ayrı kaza meydana geldi. Araçlarda büyük çapta maddi hasara yol açan ilk kaza Küçük Kaymaklı bölgesinde yaşandı. 07.45 sıralarında Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde 24 yaşındaki Hasan Çaylı yönetimindeki HF 110 plakalı salon aracıyla önünde aynı istikamette seyreden Orhan Saz yönetimindeki TRC 803 plakalı otobüsün arka kısmına çarpması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu HF 110 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Havva Kaymaz hafif şekilde yaralanarak, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Çarpmaya müteakip alev alan HF 110 plakalı araçta ise yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen aracın motor kısmında hasar meydana geldi.

İkinci kaza Metehan Çemberinde…

Öte yandan dün sabah 09.15 sıralarında Metehan çemberinde meydana gelen trafik kazasında 27 yaşındaki Tuğluhan Özcanlı yönetimindeki LM 013 plakalı araç ile Metehan Çemberine yaklaştığı sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağında bulunan trafik adasına çarpıp takla attı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Polisin kazalar hakkındaki soruşturmaları devam ediyor.

