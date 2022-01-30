Hep aynı manzara

Ömer KADİROĞLU

Kolej Giriş Sınavları (KGS) 1’inci Basamağı dün 11 merkezde ve 137 sınıfta gerçekleştirildi. İlk oturumu 09.00-10.30, ikinci oturumu 11.00-12.30 saatleri arasında yer alan sınavda öğrenciler içeride veliler dışarıda heyecan yaşadı.

Coronavirüs kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen sınavın ikinci basamağının 11 Haziran’da yapılacağı bildirildi. Sınav, Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu, Girne 19 Mayıs TMK, Anafartalar Lisesi, Mağusa TMK, Güzelyurt TMK, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Bekir Paşa Lisesi, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve Lefke Gazi Lisesi’nde gerçekleştirildi.

Toplam 645 öğrenci kayıt hakkı kazanacak

Kolej Giriş Sınavları sonuçlarına göre Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ne 150, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne 100, Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne 100,Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne 75, Bekirpaşa Lisesi Kolej sınıfına 75, Lefke Gazi Lisesi Kolej sınıfına 25 ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne 120 öğrenci olmak üzere toplam 645 öğrenci 2022-23 öğretim yılı için kolejlere kayıt hakkı elde etmiş olacak.

Amcaoğlu’ndan öğrencilere başarı dileği

Kolejlere Giriş Sınavı’nın birinci basamağının tamamlanmasının ardından Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, yazılı açıklama yaparak Öğretmen, bakanlık yetkilileri ve tüm diğer yetkililere, sorunsuz ve sağlıklı bir şekilde sınavın tamamlanması için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerinden dolayı teşekkür etti. Amcaoğlu, sınava katılan tüm öğrencilere bundan sonraki sınavlarında da başarı dileyerek çok iyi bir Şubat tatili geçirmelerini temenni etti. Bakan Amcaoğlu, Kolejlere Giriş Sınavının yapıldığı bazı merkezleri de ziyaret etti. Amcaoğlu, kolej sınavına giren öğrencilere başarılar dileyerek, kolejlerin ülke eğitiminin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

“Eğitimin daha iyi noktalara gelmesi için çalışıyoruz”

Özellikle pandemi döneminde, ülkede eğitimin bütünlüklü, normal standart kuralları içinde yeniden tecelli etmesi ve yüz yüze eğitimin devamı ve yeni normallere uyum sağlamak için, meşakkatli bir uğraş verildiğini anımsatan Amcaoğlu, bu yöndeki çabalar yanında, okulların altyapılarını geliştirmek için de çalışma yapıldığını dile getirdi.