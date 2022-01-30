Kayıplar üzüyor

Covid 19'dan 2 kişinin öldüğü dün yapılan 18 bin 329 testle 646 pozitif vaka saptandı.

Vakaların 284'i Lefkoşa, 123'i Girne, 142'si Gazimağusa, 43'ü Güzelyurt, 44'ü İskele ve 10'u Lefke'den.

29 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle:

"Yapılan test sayısı 18329. Saptanan Pozitif Vaka Sayısı 646. Yerel Vaka Sayısı 646. İyileşip Taburcu Edilen Hasta Sayısı 577. Kaybedilen Hasta 2. Yapılan Toplam Test Sayısı 5348748. Toplam Vaka Sayısı 54251. İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı 49016. Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı 5068. Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı 60. Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı 4997. Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı 169. Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı 11. Ülke Genelinde dün Yapılan Aşı Miktarı 218. Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı 385. Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı 397. Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı 3447. Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı 119762"

Güney Kıbrıs’ta 4 can kaybı

Güney Kıbrıs'ta 4 kişinin öldüğü COVID 19'dan öldüğü dün 2 bin 184 yeni vaka saptandı

Rum Sağlık Bakanlığı, toplam can kayıplarının 730'a, toplam vaka sayısının 251 bin 125'e ulaştığını açıkladı.

68'inin durumu ciddi olmak üzere 203 kişinin koronavirüs tedavisi gördüğü kaydedildi.