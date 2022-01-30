Tatar’ın çağrıları yanıt buldu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hiçbir şart ve koşulda Türkiye ile bağların kopmayacağını vurgulayarak, KKTC’ye sahip çıkacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kayseri temasları kapsamında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında ilk olarak, Kayseri temaslarından bahsetti. KKTC olarak Türkiye’den her zaman ilham aldıklarını dile getiren Tatar, siyasi anlamda ambargolar ve izolasyonlara rağmen KKTC’nin, Anavatan Türkiye’nin desteğiyle dünyada kendini kabul ettirmeye başladığını söyledi.

Kıbrıs’ta iki ayrı halk olduğu gerçeğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, 1571’den beridir verilen mücadeleye dikkat çekti.

“Bizim duruşumuz ve siyasetimiz Doğu Akdeniz’de Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hareket etmektir” ifadelerini kullanan Tatar, hiçbir şart ve koşulda Türkiye ile bağların kopmayacağını kaydetti.

Kayseri’den Ercan’a direkt uçuş

Kayseri’den Ercan’a direkt uçuşların başlaması temennisini dile getiren Tatar, KKTC’nin doğasına, kültürüne, tarihine dikkat çekerek, bunların turizm açısından kıymetli olduğunu belirtti.

KKTC üniversitelerinden mezun olup bugün önemli noktalara gelen öğrenciler olduğunu ifade eden Tatar, 1974’ten sonra büyük başarılara imza atıldığını kaydetti.

İlişkilerin daha da geliştirilmesinin önemini vurgulayan Tatar, Kıbrıs’ta verilen mücadelenin hak ettiği noktaya gelmesi temennisini dile getirdi. Çok bedeller ödendiğini dikkat çeken Tatar, dünyanın da bunları bildiğini ifade etti.

Tatar, Kayseri’de bulunmaktan duyduğu mutluluğu da bir kez daha dile getirdi.

Akmermer: Ciddi ikili görüşmeler var

MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer de, Cumhurbaşkanı Tatar’a “hoş geldiniz” diyerek, MÜSİAD ile ilgili bilgiler verdi.

Akmermer, Kayseri sanayici ve iş adamları olarak KKTC’ye yatırım yapma noktasında ciddi ikili görüşmeleri olduğunu da ifade etti.

Seçimleri değerlendirdi

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tatar, Milliyet gazetesine verdiği röportajda, geçen hafta sonu yapılan seçimlerin ardından siyasi atmosfer ve Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Verilen bilgiye göre, Tatar, “Kıbrıs, eski Kıbrıs değil” başlığıyla manşetten verilen haberde, bugün Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin ve yeni konjonktürün bambaşka noktada olduğunu vurguladı.

Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, KKTC’nin haksızlığa uğradığını kabul ettiğini belirtti.

Genel seçimler sonrası, önümüzdeki dönemde ülkedeki siyasi atmosferi nasıl değerlendirdiği sorusuna Cumhurbaşkanı Tatar, şu şekilde cevap verdi;

"Genel başkanlığını yaptığım ve Cumhurbaşkanı adayı olarak seçime girdiğim Ulusal Birlik Partisi, oyunu yüzde 40’ların üzerine taşıdı ve 24 milletvekiliyle KKTC Meclisi’nin en büyük partisi oldu. Bu da benim siyasetime, artan bir destek olduğunu göstermektedir. Şu anda hükümet çalışmaları var. Genel başkana yetkiyi verdiğimde, yemin töreninden sonra mecliste, UBP önderliğinde bir koalisyon hükümeti kurulacaktır. Bu koalisyon hükümeti de benim siyasetimi ve vizyonumu, mecliste aynı şekilde temsil edecektir. Dolayısıyla benim için bu, büyük rahatlık oldu. Bu seçimde yüce mecliste benim siyasetimi benimsemeyen milletvekili sayısı 25-30’larda olsaydı, gerçekten çok büyük bir sıkıntıya girerdim. Çünkü o zaman; 'Biz federasyonu savunuyoruz, Cumhurbaşkanı'nın söylemi boşa çıkmıştır. Cumhurbaşkanı gerçekten halkı temsil etmiyor, görevini bıraksın veya siyasetini değiştirsin' diyeceklerdi. Tabii bu, Türkiye’de de sıkıntı yaratacaktı. Türkiye Cumhuriyeti bildiğiniz gibi benim siyasetimi desteklemektedir. Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, yeni konjonktür, jeopolitik, deniz yetki alanları, karasuları, ekonomik münhasır bölge, göklerde SİHA’lar, İHA’lar artık bambaşka noktada.

“Maraş’a büyük ilgi var”

Kapalı Maraş’ta çok önemli bir açılım gerçekleştirildiğini, önümüzdeki dönem Maraş’a yönelik planların ne olduğu sorusuna ise Cumhurbaşkanı Tatar şu şekilde cevap verdi:

“Maraş, 6 Ekim 2020’de açıldı ve çok büyük ilgi uyandırdı, heyecan yarattı. Şu anda herkes oraya gidebiliyor, denize girip parklarda dolaşabiliyor. O günden bugüne pandemiye rağmen 400 bine yakın insan Maraş’ı ziyaret etti. İnşallah pandemi sonrasında buraya akın akın turist gelecek. Maraş bu haliyle bile bir cazibe merkezi olmuştur. Yavaş yavaş oraya insanların dönmesini bekliyoruz. Dönen dönecek, Rum da olsa dönecek. Beğenmeyen malını satıp gidebilecek. Çok ilgi var. Türkiye’den, başka ülkelerden pek çok insan Maraş’ı inceliyor, nerede ne var diye. Ama resmi olarak tüm düzenleme ve anlaşmaların, Taşınmaz Mal Komisyonu tarafından onayı lazım. Bunlar yavaş yavaş olacaktır. Maraş’ın açılması, yeni iki devletli politikamıza destek vermiş; aynı zamanda ekonomi ve turizme de yeni bir potansiyel kazandırmıştır.”

Ankara’da Kıbrıs zirvesi

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştü. Cumhurbaşkanı Tatar görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, KKTC’deki refahın artmasına yönelik çalışmaların Türkiye Cumhuriyeti tarafından her zaman olduğu gibi destekleneceğini kaydetti.

Savunduğu iki devlet politikasının TC tarafından da tamamıyla desteklendiğini belirten Tatar, ilerleyen dönemde bu konuda TC ile birlikte dünya kamuoyuna verilecek mesajlarla durumun daha da kökleşmesi, pekişmesi için atılacak adımları Oktay ile birlikte değerlendirdiklerini ifade etti.

Kayseri temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara’ya geçti. Tatar, Ankara’da TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştü. TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın Konutu’nda gerçekleşen görüşmede, hediye takdiminde de bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Tatar, TAK ve BRT’ye yaptığı açıklamada, görüşmede, 23 Ocak’ta yapılan milletvekilliği seçimlerinin sonuçlarının değerlendirildiğini belirterek, Cumhurbaşkanı olarak yetkisi doğrultusunda yemin töreninden sonra hükümeti kuracak kişiye yetkiyi vereceğini anlattığını kaydetti.

Fuat Oktay’ın istikrarlı bir hükümetin oluşması temennisini dile getirdiğini kaydeden Tatar, Oktay’ın temennisinin 5 yıllık bir hükümetle, istikrarlı bir şekilde gerekli yapısal reformlar ve ekonomik tedbir ile açılımların hayata konulması olduğunu söyledi. Tatar, KKTC’deki refahın artmasına yönelik çalışmaların Türkiye Cumhuriyeti tarafından her zaman olduğu gibi destekleneceğini kaydetti.

Savunduğu iki devlet politikasının TC tarafından da tamamıyla desteklendiğini belirten Tatar, ilerleyen dönemde bu konuda TC ile birlikte dünya kamuoyuna verilecek mesajlarla durumun daha da kökleşmesi, pekişmesi için atılacak adımları Oktay ile birlikte değerlendirdiklerini ifade etti.