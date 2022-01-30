Sabırlar tükeniyor

Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis, Kıbrıs sorununda gelişme olmaması halinde Rum Müzakereci görevinden ayrılacağını açıkladı.

Alihtia’ya göre, RİK’e konuşan Mavroyannis, “Gelişme olmazsa Kıbrıs Rum Tarafının Müzakerecisi görevinden ayrılacağım. Ancak önce temsilci atanması ve/veya Maraş ile ilgili Güven Yaratıcı bir şey olabilir mi görmek için zaman vereceğim” ifadesini kullandı.

Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün görev süresini 6 ay daha uzatan BM Güvenlik Konseyi kararının olumlu ve olumsuz unsurları bulunduğuna dikkat çeken Mavroyannis, “Önümüzdeki dönem, temsilci atanması konusunda yine taraflarla istişareler başlayacak ve yine Maraş gelişmelerin anahtarı olacak” dedi.

Mavroyannis doğal gaz, EastMEd boru hattı ve üçlü işbirlikleri ile ilgili soruya karşılık “kinayeli” bir şekilde “Arzularımızı gerçek olarak görmeyelim!” dedi.

Türkiye’ye yaptırım uygulatma çabasını “kendi diplomatik üslubu ile” yorumlayarak “farklı uygulama yapılabileceğini belirten Mavroyannis, ‘more to more’ (daha çoğunu yapıyorum daha çok alıyorum) zeminini önerdi, şunları söyledi:

“Afrodit (10’uncu parselde) yatağını iç tüketim için kullanmalıydık ve Kıbrıslı Türklere istedikleri veya ihtiyaç duydukları kadar maliyet fiyatına (doğal gaz) vermeli, böylece hem öteki tarafın argümanlarını elinden alır hem de sonraki adımları oluştururduk. Ancak o dönemde hakim olan ortamda bu görüş kabul edilemezdi.”

Rum tarafında 2023’te yapılacak başkanlık seçiminde aday olmayı düşünüp düşünmediği sorusuna “Teklif edilirse ve ülkeye hizmet fırsatım olursa, evet” cevabını veren Mavroyannis “Siyasi sistemimiz temelinde şimdilik kimse partileri by pas edemez” de dedi.