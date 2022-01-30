Yürekler yandı

Gazimağusa’ya bağlı Sınırüstü köyünde bulunan Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi sakinleri zor günler geçiriyor. İddialara göre gece görevli olan bakım personeli evine gidiyor, yaşlı hastalar kaderiyle baş başa bırakılıyor.

Sosyal medyada durumun ortaya çıkmasının ardından halktan büyük tepki geldi. Birçok yerinde çatlaklar oluşan ve yağmurlu günlerde çatısı akıtan bakımevindeki yaşlıların adeta ölüme terk edilmesinin ardından gelen yoğun tepkilere karşılık Başbakan Faiz Sucuoğlu, bakımevine giderek incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Halk Vakfı Yaşlı Bakımevinde yaşanan sıkıntıların sosyal medyada yer almasının ardından sorunların çözülmesine yönelik girişimde bulundu.

Sağlık Bakanlığı, bakımevleri hususunda üzerine düşen tüm görevleri zamanında ve eksiksiz yerine getirdiğini açıkladı.

Vakıflar İdaresi: Yetkilerimiz sınırlı

Vakıflar İdaresi, Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nde yaşayan kişilerin sağlık, refah ve huzurlarının sağlanmasının Halk Vakfı’nın asli görevi olduğuna işaret ederek, bakımevinin idare ve idamesinde söz sahibi olmayan Vakıflar İdaresi’nin bakımevinde yaşanan sorunlara çare bulma konusunda sınırlı yetkileri bulunduğunu açıkladı.

Açıklamada, “Kurallara uyulmayan yaşlı bakımevlerinde prosedür ne ise şu an içerde barınan kişilerin durumları göz önünde tutularak derhal yerine getirilmelidir. İnsani yaşam hakkını güvence altına alması gereken devletimizdir” denildi.

KTİMB, tadilatı ücretsiz yapmaya hazır

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), İskele’de Sınırüstü yakınlarındaki Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nin tadilatını ücretsiz yapmaya hazır olduklarını duyurdu.

KTİMB’den yapılan yazılı açıklamada, Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nin bina sıkıntılarının gündeme düşmesi üzerinde KTİMB Yönetim Kurulu’nun çevrimiçi toplantı yaptığı kaydedildi.

Söz konusu toplantıda, sitenin ücretsiz olarak tamir ve tadilatını yapma kararı alındığı ifade edildi.

Tatar, Sucuoğlu’na mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sınırüstü’nde yer alan Halk Vakfı Yaşlı Bakımevinde yaşanan sıkıntıların sosyal medyada yer almasının ardından sorunların çözülmesine yönelik girişimde bulundu.

Tatar, konuyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı Başbakan Faiz Sucuoğlu ile sıkıntıların ivedilikle giderilmesi konusunda mutabık kaldı.

Kayseri’de temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TAK’a yaptığı açıklamada, Sınırüstü’nde yer alan Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nde yaşanan sıkıntıların giderilmesine yönelik gerekli girişimlerin başlatıldığını belirtti.

Sucuoğlu: Devlet olaya el attı

Başbakan Faiz Sucuoğlu, sosyal medyada yer alan haberler üzerine ziyaret ettiği İskele'de Sınırüstü yakınlarındaki Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’ndeki durumun kötü olduğunu ve devlet olarak konuya el atacaklarını söyledi.

Başbakan Sucuoğlu, 40 kişinin hizmet aldığı siteyi ziyaretinde yaptığı açıklamada, Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’nde adına hiç yakışmayan bir durumun söz konusu olduğunu belirtti. Sitede kalıp, Covid-19 olan yaşlı, engelli ve çalışanların Pandemi Hastanesi’ne nakil edileceğini kaydeden Sucuoğlu bina ve personel eksikliğinin giderilmesi için de adım attıklarını vurguladı.

“Devlet görevini yerine getiremedi”

Konuyla ilgili devletin görevini yerine getiremediği kaydeden Sucuoğlu, sitede yaşanan sıkıntılar bilgisine geldikten sonra konuyla yakından ilgilenip, kendisiyle görüşen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da ne yapılması gerekiyorsa yapılması gerektiği görüşünde olduğunu belirtti.

“Yetki karmaşası”

Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’nde yaşanan sıkıntıların erken zamanda çözülememesinin “esas nedeninin yetki karmaşası” olduğunu belirterek, duruma el atmak durumunda kaldıklarını ifade eden Sucuoğlu, “Bu insanlara bakamazsak, bizim burada ne işimiz var” dedi.

“Vakıflar İdaresi’ne bağlı”

Yaşlı bakım evinin vakıf olmasından dolayı Vakıflar İdaresi’ne bağlı olduğunu belirten Sucuoğlu, “biz yaparız, siz karışamazsınız” duruşuyla karşı karşıya kaldıklarını ancak “yetki karmaşası” nedeniyle sitedeki insanlar daha fazla ıstırap çekmesine müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Soruşturma yapılacak

İhmal ve suiistimal konusunda gerekli soruşturmanın da yapılacağını belirten Sucuoğlu, sitedeki durumun sürdürülebilir olmadığını belirtti.

Başbakan Sucuoğlu, sitede çalışan hemşirenin olumsuzlukları bildirme gibi bir yükümlülüğünün de bulunduğuna işaret ederek, olumsuzlukların bildirilip bildirmediğinin, bildirdiyse ne olduğunun da araştırılacağını kaydetti.

Başbakana ziyaretinde İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Kaymakamı Ertoğrul Toroslu ve Sosyal Hizmetler Dairesi İskele bölge Müdürü Tevfik Gören eşlik etti.

Sağlık Bakanlığı suçlamaları reddediyor

Sağlık Bakanlığı, bakımevleri hususunda üzerine düşen tüm görevleri zamanında ve eksiksiz yapan bakanlığın Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nde üzerine düşen tüm görevleri yerine getirdiğini açıkladı.

Bakanlık, Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nde kalan yaşlıların tümünün aşılarının ve hatırlatma dozlarının zamanında yapıldığını vurguladı.

Konuyla ilgili açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın pandemi döneminde halkı korumak ve aşı olunmasını sağlamak için almış olduğu tüm kararlarla uygulamaların bakımevlerinde de titizlikle uygulandığı belirtildi. Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin tüm bakımevleriyle iletişim içinde olduğu ve gerekli rutin tarama testlerini ücretsiz yapıldığı kaydedildi.

Vakıflar İdaresi açıklama yaptı

Vakıflar İdaresi, Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nde yaşayan kişilerin sağlık, refah ve huzurlarının sağlanmasının Halk Vakfı’nın asli görevi olduğuna işaret ederek, bakımevinin idare ve idamesinde söz sahibi olmayan Vakıflar İdaresi’nin bakımevinde yaşanan sorunlara çare bulma konusunda sınırlı yetkileri bulunduğunu açıkladı.

Açıklamada, “Kurallara uyulmayan yaşlı bakımevlerinde prosedür ne ise şu an içerde barınan kişilerin durumları göz önünde tutularak derhal yerine getirilmelidir. İnsani yaşam hakkını güvence altına alması gereken devletimizdir” denildi.

“Mülk, Vakıflar İdaresine ait değil”

Vakıflar İdaresi’nin konuyla ilgili açıklaması aynen şöyle

“Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nde yaşayan ve aile bireyleri bakımevinde yaşamak durumda kalan ailelerin endişelerini paylaşmakta ve bireylerin hak ettikleri bakımı alamamalarından dolayı büyük üzüntü içerisindedir.

Vakıflar İdaresi’nin en baştaki gayesi Sınırüstü'ndeki Halk Vakfı Yaşam Sitesi'nde yaşayan kişilerin sağlık, refah ve huzurlarının sağlanmasıdır ki bu da Halk Vakfı’nın asli görevidir. Sınırüstü’nde ziyeret edilen Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nin mülkü Vakıflar İdaresi’ne ait olmadığından dolayı ne yazık ki idare ve idamesinde pek fazla söz sahibi değildir. Halk Vakfı, Vakıflar İdaresi’ne bağlı olsa da yaşanan sorunlara çare bulma konusunda Vakıflar İdaresi’nin çok sınırlı yetkileri bulunmaktadır.

Uzun süredir yaşlı bakımevinde şartlar kriterlerin çok altındadır. Covid 19’un tüm dünyayı sarması ile bundan en çok etkilenen yerler tüm dünyada olduğu gibi yaşlı bakımevleri olmuştur. Bu durum Yaşlı Bakımevindeki şartları daha da zora sokmuştur. Yaşlı bakımevinin içinde bulunduğu durum kabul edilebilir değil, hemen ilgi gösterilmesi gereken bir sorundur ve bunun için de konunun çözümüne ilişkin KKTC hükümetinin alacağı her kararda yanlarında olacağımızı ve elimizden gelen her türlü desteği vereceğimizi ifade ederiz.