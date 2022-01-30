Hedef belli

Güney Kıbrıs’ın Limasol kentinde inşaatı devam eden 600 yatak kapasiteli otel ve casino projesinin inşaatı tüm hızıyla devam ederken, yaz aylarında görkemli bir açılışın hazırlıkları da yapılıyor.

‘City of Dreams Mediterranean’ adını taşıyan turistik yatırımın sahibi Melco Cyprus şirketi, açılış sonrasında KKTC ve Türkiye’den müşteri çekebilmek amacıyla, özellikle casinoda dealer olarak çalışacak eleman aramaya başladı. İlgili şirketin bu sayede Türk müşteriler için Türk dealer kullanma ve ‘çifte kazanç sağlama’ amacında olduğuna dikkat çekildi.

Son günlerde sosyal medyada yer alan duyurularda, dealer başvurusu yapanlarda yeterli deneyim olmaması halinde, yakında açılacak olan okulun bu yönde eğitim vereceği bildirildi.

Kuzeyden personel çekebilmek amacıyla çalışanlara haftada 5 iş günü çalışma olanağı, 13’üncü maaş, ikametgah, sağlık ve seyahat sigortası gibi çok sayıda olanak sağlanıyor.

“Gelin görüşelim”

Sosyal medyadaki münhal ilanlarını gördükten sonra Melco şirketine 10’a yakın Türk’ün başvuru yaptığı belirtilirken, önerilen maaşın kuzeydeki ödeneklerden fazla tutulduğu öğrenildi.

Melco şirketinin Güney Kıbrıs’taki yetkilisine başvuran Kıbrıslı Türklerin istihdamına kesin gözle bakılırken, açılış sonrasında casinoya KKTC ve Türkiye’den müşteri çekebilmek için önemli promosyonların devreye konacağı belirtildi.

Melco Genel Müdürü Warwick Bartlett “Avrupa’nın en büyük otel ve casinosu hizmete girince Kıbrıs ekonomisine yıllık katkısı 700 milyon Euro civarında olacak” dedi.

Ayrıca bu turistik tesisin 4 bin kişiye istihdam olanağı sağlayacağı, ilerleyen yıllarda personel sayısının ve ülkeye getirisinin artacağı kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2022, 03:14