5 zanlı 4 gün daha hücrede

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da gaz sızması sonucu bir kişinin öldüğü parti sonrası tutuklanan, Zechariah Lucky Oribei, Kenneth Edobor Jonh Clement Onyibe, Abraham Ogheneevo Oribei ,Lucky Emenim ve Marian Otamere dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Şener, 29 Aralık 2022 tarihinde saat 04.00 sıralarında, Sakarya bölgesinde bir evde Bak Abası Uzekien Umoh isimli kadının muhtemelen gaz zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdiğine dair bilgi aldıklarını söyledi. Olay yerine gidildiğini ifade eden polis, aynı evde bulunan Abraham Ogheneovo Oribei, Lucky Emenim ve Marian Atamere isimli 3 kişinin de yoğun bakım servisine kaldırıldığını ve konu evde uyuşturucu madde kalıntısı bulduklarını ifade etti.

Polis, evde bulunan 2 adet uyuşturucu içerikli sigara ile bir adet içerisinde uyuşturucu kalıntısı olan izmaritin emare alındığını anımsattı. Mahkeme huzurundaki zanlılar Lucky Emenim ile Marian Otamere’nin de konu evde olduğunu ve gaz zehirlenmesi sonucu Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi gördüklerini ifade eden polis, taburcu olmalarının ardından mesele ile ilgili gözaltına alındıklarını bildirdi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, olayda yaşamını yitiren bir kişi olduğunu, beklenen analiz sonuçları olduğunu belirterek, zanlıların 4 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç zanlıların 4 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Ne olmuştu

Gazimağusa’da bir ikametgahta düzenlenen parti esnasında şofbenden sızan gaz bir kişinin ölümüne, 3 kişinin yoğun bakıma girmesine neden olmuştu. Gaz zehirlenmesi sonucu yaşamını yitiren şahsın 26 yaşında Nijerya uyruklu Bak Abasi Ezekil Umok olduğu tespit edilmişti. Polis, partiye katılan 4 kişiyi tespit ederek gözaltına almıştı.