3 kişi hastanede

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın Küçükkaymaklı bölgesinde bulunan Huzur Sokak’ta öğrencilerin yaşadığı apartman dairesinde yangın çıktı. Afrikalı öğrencilerin dairesinde çıkan yangın paniğe neden olurken, dumandan etkilenen 3 ev sakini hastaneye kaldırıldı. Polisten verilen bilgiye göre; dün saat 9.00 sıralarında ise Huzur Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde muhtemelen faal durumda olan klima iç ünitesinin prizinin aşırı ısınması ve yanında gazete kağıtlarını tutuşturması sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile başka dairelere sıçramadan söndürülürken, evde bulunan 3 kişi dumandan etkilenerek Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangının klima ünitesi prizinin aşırı ısınması sonucu yanında bulunan gazeteleri tutuşturması ile meydana geldiği belirtilirken, polisin soruşturması sürüyor.

Çatı katında mangal tutuştu

Öte yandan Lefkoşa’da Hacı Sokak üzerinde bir ikametgahın çatı katında, önceki gün saat 16.00 sıralarında Yahya Beyoğlu’nun mangal yakmak için benzin döktüğü sırada, elindeki benzin bidonunun tutuşması sonucu yangın meydana geldi. Yangını söndürmeye çalışırken Beyoğlu’nun her iki ayağında yanıklar oluştu, 2 metre kare ebatında çatı kaplaması, alet çantası ile içerisindeki muhtelif aletler ve muhtelif ebatlardaki keresteler yanarak zarar gördü. Yangın çevre sakinleri tarafından söndürüldü, soruşturma devam ediyor.